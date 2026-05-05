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黃仁勳點火機器人 鴻家軍衝…鴻海、廣宇、鴻準等有望搶商機

經濟日報／ 記者陳昱翔蕭君暉／台北報導
輝達執行長黃仁勳受訪時表示，機器人時代將來臨，具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流，遠比現在還要普及。法新社
輝達執行長黃仁勳受訪時表示，機器人時代將來臨，具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流，遠比現在還要普及。法新社

輝達執行長黃仁勳受訪時表示，機器人時代將來臨，具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流，遠比現在還要普及。法人看好，台廠中，鴻海（2317）集團與輝達機器人布局最密切，鴻海、廣宇（2328）、鴻準（2354）等「鴻家軍」將領頭衝，搶得第一手商機。

這是黃仁勳首次釋出機器人主流化明確的時間點，他並特別點出馬達、手部的零件與機電是機器人的重點。法人指出，廣宇先前即跨海收購歐洲軸向電機廠，具備黃仁勳強調的馬達等機器人關鍵技術，後續還將有併購計畫，將扮演鴻海集團衝刺機器人要角。

黃仁勳日前接受前美國國家安全顧問幕僚長、現任華府智庫「特別競爭研究計畫」 （SCSP）執行長巴杰塔里（Ylli Bajraktari）專訪的內容，近期於網路平台上架，他在受訪時，大談自駕車、機器人等實體AI（Physical AI）發展。

黃仁勳說，實體AI正在興起，最大的突破、第一個也是最容易的一個就是自駕車，可以看到自駕計程車已經問世，這個問題在科學層面已徹底解決，現在主要是工程問題，甚至在工程問題也快要解決，「我自己就搭乘過機器人計程車，感覺很棒」。

巴杰塔里詢問，輔助人類的機器人何時會來？黃仁勳回，很快就會到了，預期具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流。現在的挑戰除了AI模型之外，主要的問題是與機電系統有關，例如馬達、手部的零件，還有機器人結構，一方面要輕，另一方面又要堅固，雖然目前要達到這個目標還有差距，「但我們快要達到了」。

黃仁勳高喊機器人一至三年內成為主流，法人看好，以鴻海為首的「鴻家軍」將領頭衝。其中，鴻海積極攜手輝達衝刺機器人，之前聯手輝達、UBER與Stellantis等夥伴，啟動打造無人車計畫。另外，鴻海德州休士頓新工廠也導入與輝達合作的人形機器人，象徵AI與機器人技術的進步。

廣宇扮演鴻海集團「奇兵」角色。廣宇透過跨國併購比利時軸向電機（AFM）公司Magnax，取得人形機器人產業核心競爭優勢，在鴻海集團機器人發展藍圖取得關鍵地位。

廣宇董事長李光曜先前已表態，廣宇將成為鴻海集團機器人戰略的關鍵執行者，一方面可整合集團資源，二方面鴻海在全球有許多關燈工廠，本身就是機器人很大的出海口；有鴻海集團當後盾，成為廣宇最大優勢。

鴻準方面，去年宣布斥資10億美元投資美國，擬定未來十年以「美國製造」為核心的發展戰略，接著又透過子公司斥資3,000萬美元，入股香港機器人公司博歌科技，藉此強攻AI機器人市場商機。

美國 鴻海 鴻準

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