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道瓊永續評比 中華電 樹立ESG典範

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠。 中華電信／提供
中華電信董事長簡志誠。 中華電信／提供

美國標準普爾道瓊指數公司公布2026年「道瓊領先指數（DJ BIC）」成分股名單，中華電信（2412）不僅蟬聯入選「世界成分股 （DJBIC World）」，也連14年榮登「新興市場成分股 （DJBIC Emerging Markets）」，其中，14項永續指標獲世界頂尖滿分，指數表現名列全球電信前三，在大型電信業者中，中華電信永續表現拿下世界第一。

據了解，共有來自全球超過1.3萬家企業參與永續評比，中華電信於23項評比指標中，在「透明度與揭露」、「風險與危機管理」、「商業道德」、「稅務策略」及「能源」等14項指標勇奪滿分或全球電信業最高分；在全球資本額達25億美元以上的大型電信業者中，中華電信總分高居全球之冠，穩占國際領導地位。

中華電信強調，在永續治理上，2025年設置「首席獨立董事」，並推動風險管理委員會全面性由獨立董事或非執行董事組成，展現高度透明的監督職能。在氣候行動面向，除持續強化「氣候變遷財務機會揭露」外，更提前一年率先導入IFRS永續揭露準則，透過更具深度的財務影響分析，使投資人掌握永續議題對公司營運策略及長期價值的影響；積極推動產品循環經濟，電子廢棄物回收計畫落實至營運核心，並透過盤點「永續營收」強化財務透明度，具體實踐綠色轉型。

在永續金融領域，中華電信4月榮獲亞洲權威財經媒體《The Asset》Triple A雙料大獎「永續金融最佳發行人」與「最佳可持續發展債券」，為台灣唯一獲獎的電信業者。

同時，中華電信以科技力守護土地，從七股濕地到抹茶山，導入AI與智慧監測，從數位平權到生態保育，中華電信將持續以科技驅動永續，履行對生物多樣性與社會共融的長期承諾。

中華電信強調，規模愈大的企業承擔的社會責任愈重，未來將持續以實際行動將經營成果轉化為永續影響力，樹立全球電信業ESG新典範。

中華電信 ESG

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