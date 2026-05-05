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鼠患爭議成市長選戰攻防議題 北市：通報量無異常增加

道瓊永續評比 遠傳 17項指標拿第一

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳董事長徐旭東（右）表示，遠傳入選道瓊領先全球指數(DJ BIC)的「世界指數」、「新興市場指數」成分股，評分高居雙指數全球電信業第一，代表遠傳經得起國際標準的檢視。左為總經理井琪。遠傳／提供
遠傳董事長徐旭東（右）表示，遠傳入選道瓊領先全球指數(DJ BIC)的「世界指數」、「新興市場指數」成分股，評分高居雙指數全球電信業第一，代表遠傳經得起國際標準的檢視。左為總經理井琪。遠傳／提供

道瓊領先全球指數(DJ BIC)公布全球企業評選結果，遠傳（4904）自全球超過3,600家企業中脫穎而出，蟬聯入選「世界指數」、「新興市場指數」成分股，評分高居雙指數全球電信業第一，更是連續三年登頂競爭最激烈「世界指數」業界之冠。

今年遠傳更有逾七成、共17項題組獲得滿分或業界第一，展現遠傳以國際標準自我要求、以科技驅動永續的世界級永續企業表現。

遠傳董事長徐旭東表示，入選道瓊領先指數的企業不僅符合國際永續標準，更是產業中表現的佼佼者，遠傳能連續三年獲評為全球電信業第一，代表遠傳的永續治理、風險控管與誠信透明，經得起國際標準的檢視；遠傳一定要持續以國際標準要求自己，讓永續不只是企業目標，而是長期競爭力與社會信任的基礎。

遠傳總經理井琪表示，遠傳深化治理與永續布局，更透過永續KPI連結高階主管獎酬、全員共享永續激勵，凝聚全員一體的永續行動力；今年第三度獲評全球電信業永續表現的第一，遠傳將持續透過科技推動淨零與數位雙轉型，創造更大的永續影響力。

「道瓊領先指數」是全球最具影響力的國際永續評比之一。遠傳分別連續七年、十年入選DJBIC「世界指數」、「新興市場指數」成分股，最新CSA評分96分再創新高，並於雙指數皆高居全球電信業第一，在全球日益重視永續發展趨勢下，表現實屬不易。

今年23項評選指標中，遠傳共有17項拿下滿分或全球業界最高分，包含「透明度和報告」、「重大性」、「風險與危機管理」、「商業道德」、「政策影響」、「供應鏈管理」、「資訊安全」、「環境政策與管理」、「廢棄物和汙染物管理」、「水資源管理」、「氣候策略」、「人權」、「職業健康與安全」、「客戶關係」、「隱私保護」、「社區關係」等題組皆獲滿分；今年新納入的「產品管理」題組，也獲全球電信業最高分。

科技 徐旭東 遠傳

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