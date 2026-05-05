龍科三期開發掀交通、房價隱憂 地方籲及早因應

龍科三期開發案有新進展，但地方民代憂心，科技大廠帶動就業機會，卻也帶來塞車、高房價等隱憂，呼籲市府擴大住宅用地與加速國中小興建，以滿足當地需求，周邊要有完善規畫，才不會變成「兩個世界」。

國民黨立委呂玉玲表示，市府原規畫南側一點八公頃新設龍科國小，除加速進行外，更要求增設三公頃用地，新建國中、國小，並推動雙語教育，滿足園區員工子女教育需求。議員徐玉樹、劉熒隆說，龍科擴大用地計畫有進展，可望帶來大量就業人口，但台積電在南科設廠或到日本熊本設廠，都為當地帶來交通等問題，市府應及早因應。

議員指出，園區周邊也要有完善設計，才不會變成「兩個世界」，尤其現有住宅區少，要擴大住宅用地，科技大廠帶來的大量員工，才能定居在龍潭周邊，也要避免「台積宅」炒高房價，搭配足夠社宅規畫，以滿足不同需求。

議員張肇良說，五年前龍潭農地交易清淡，現在每坪實價登錄六萬元，中古透天厝原本三、四百萬元，現在漲到七、八百萬元，新的透天厝二千多萬元；若台積電真的落腳龍科，勢必帶動房地產有新一波漲勢，政府要有居住正義對策。