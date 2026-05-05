龍科三期復活 張善政：大家都猜得到業者是哪一家

竹科龍潭園區擴建計畫（龍科三期）傳出新進展，市場盛傳台積電有意布局次世代先進製程廠區。桃園市長張善政昨天表示，過去二年桃市府鴨子划水，積極與業者、竹科管理局協調，不搶當宣布好消息的人，但「業者是哪一家，大家都猜得到」，不管台積電或大企業，都不會跳過桃園。

台積電昨回應，公司以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，並積極與主管機關合作評估適合半導體建廠用地，一切以公司對外公告為主。竹科管理局昨天證實台積電近期已提出申請建廠，但因涉及公司營運機密，管理局不便說明。

開發範圍改為104公頃

龍科三期開發案在二○二二年縣市長選舉期間，由綠營拋出台積電一奈米廠將落腳，時任行政院長蘇貞昌隨後宣布啟動該計畫，預計徵收一五八公頃土地，後因當地居民反對，台積電在二○二三年宣布「現階段不考慮進駐」；竹科管理局持續推動，前年縮小範圍至八十九公頃，後來又有地主想加入，今年初召開公聽會後，範圍擴大到一○四公頃。

竹科管理局長胡世民日前證實，可行性研究已於三月中完成。業界則盛傳，龍科三期將作為台積電次世代先進製程廠區使用。

「業者是哪一家，大家都猜得到。」張善政昨說，市府不便代為宣布，建廠壓力大、時程壓得很緊，市府持續與業者、竹科管理局協調周邊配套，因園區近九成為私有地，需耐心與在地溝通，市府將持續配合，把條件準備好，就是對產業最好的支持。

桃市府：努力穩供水電

對於桃園水電是否充足？張善政表示，台電目前只支持一定限度以下用電，對用電量大的運算中心不敢承諾，關鍵在於輸配電設施不足，市府正協助台電，擴建桃園境內變電站。

張善政也說，業者希望百分之百採用再生水，目前再生水廠計畫正由內政部審查，先前不確定大廠是否進駐，給市府的容量較小，如今消息已揭露，將向內政部爭取擴建再生水能量，盼中央盡快核定。

市府官員表示，未來園區供水採「分階段到位」策略，初期由台水提供穩定供水，竹科管理局與經濟部已達成共識，中長期則由桃北及中壢水資中心供應再生水，待再生水管線建置完成後，再提升再生水使用比例，將持續布建輸配管線，確保未來用水供應多元且穩定。

竹科管理局表示，新竹及龍潭園區土地均已滿租，配合桃竹苗大矽谷推動方案，持續推動龍潭園區擴建計畫，規畫引進半導體、淨零科技、航太相關高科技產業；該案面積約一○四公頃，可行性研究三月中旬通過國科會審核，預計五月提報籌設計畫，審議通過後再報行政院核定。現已同步啟動環評作業，國科會預計十一日召開園區審議委員會，龍科三期籌設計畫列為審議重點之一。