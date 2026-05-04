友達秀Micro LED結合感測與AI整合 SID盛會展示

面板廠友達光電今天表示，將於全球顯示技術盛會SID Display Week2026展出微型發光二極體（Micro LED）為核心，結合光學、感測與人工智慧（AI）系統整合，以及節能低碳導向的顯示技術。

友達說明，憑藉橫跨材料、製程、驅動與系統整合的顯示技術底蘊，友達今年於SID 2026獲選發表多篇技術論文，研究主題涵蓋Micro LED顯示技術、超低功耗顯示技術與新型材料、先進封裝與光電整合，以及顯示、感測與低軌衛星、光通訊的跨域融合等。

友達將前瞻研究轉化為後續產品策略藍圖，在此次全球顯示盛會中，展現Micro LED與擴增實境（AR）、人工智慧（AI）雙向賦能的虛實整合體驗；運用光學、感測、延展實鏡（XR）交融，打造安全且直覺的智慧座艙，以及支援高效能、低能耗的綠色科技，回應AI多元互動下的關鍵需求，並持續引領顯示技術的演進方向。

友達指出，透過Micro LED技術平台，將透明顯示結合擴增實境，與AI驗證可擴展互動架構；友達掌握透明Micro LED的高亮度與無邊框拼接特性，凝聚旗下子公司達擎高度整合的軟硬體解決方案能力，將AR視覺疊加與AI運算架構納入互動鏈路，驗證MicroLED由顯示元件走向互動平台的技術路徑。

達擎展示64吋賽事擃增實境（AR）互動顯示智慧方案，透過視線偵測與低延遲系統運算，使資訊可即時疊加並穩定呈現；30吋AR互動精品櫃將透明顯示結合即時手勢感測與運算，使虛擬影像可在透明介面上進行精準且連續的互動操作。

另外，42吋互動點餐翻譯機則整合高透明雙面顯示與多模態AI推論，使語音、文字與影像可於單一顯示平台即時處理並一體兩面分別呈現，凸顯顯示由資訊輸出介面，進化為可理解、可回應的人機互動介面。