快訊

中東衝突8艘台灣船舶滯留荷莫茲海峽 卓榮泰指示協助

整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握

網路聲量分析／「仍是超級太陽」藍營同溫層挺韓國瑜聲量 大勝黨中央

聽新聞
0:00 / 0:00

趨勢科技TrendAI攜手Anthropic 以Claude Opus 4.7加速漏洞偵測

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技旗下全球企業AI資安品牌TrendAI宣布將與Anthropic展開合作，支援Claude Opus 4.7在資安研究領域中的擴大部署。雙方技術合作，以AI加速彙整威脅情報，在可被利用的漏洞對業務營運造成影響之前，即完成辨識、優先排序並緩解漏洞威脅，幫助企業更快速降低真實世界中的資安風險

TrendAI正參與Anthropic的網路安全驗證計畫（Cyber Verification Program），該計畫提供授權與憑證，讓合格單位得以在防禦場景中使用前沿AI（frontier AI）模型。

趨勢科技企業事業群營運長金敬秀表示，AI正以前所未有的速度加快漏洞的發現，但修補與緩解漏洞威脅的時間軸卻沒有同步跟上。與Anthropic的合作，確保企業能取得最優質的漏洞威脅情報，協助在攻擊發生之前能在企業整體環境中有效降低風險。

TrendAI於2025年推出AESIR（AI Enhanced Security, Intelligence, and Research），這是一個結合以機器速度般執行的自動化，與人類專家監督的AI驅動內部資安研究平台。AESIR採用Claude Opus 4.7進行「攻擊者思維」推理，判斷在複雜的軟體生態系中，哪些資產是可觸及的、可掌控的，以及可被利用的。透過大規模運作，AESIR能自主發現並驗證真實存在的漏洞。TrendAI Vision One進一步延伸這些洞察，協助企業排序漏洞修補優先順序、對照攻擊路徑，並在混合環境中快速執行包括虛擬修補（virtual patching）以緩解風險。

AESIR已與TrendAI漏洞懸賞計畫（ZDI）合作，成功發現並促成修補多項關鍵CVE，涵蓋NVIDIA、騰訊、代理式框架，以及MCP工具等領先的AI平台。TrendAI《AI資安現況報告》(TrendAI State of AI Security Report)預估，僅2026年一年就可能出現2,800至3,600個與AI相關的CVE，而AESIR正是為了因應這種規模與複雜度而打造。

風險 情報 趨勢科技

延伸閱讀

來毅數位參展2026台灣資安大會 以智慧驗證重塑企業數位韌性

加快美軍AI轉型 五角大廈與輝達等8公司達協議

Google 投資Anthropic 400億美元 Meta租下亞馬遜Graviton中央處理器

AI成為最強白帽駭客？Mozilla透過Anthropic「Claude Mythos」模型揪出、修復Firefox 271個漏洞

相關新聞

台積電重返龍潭園區 供應鏈透露將鎖定CoPoS先進封裝

台積電昔日因居民抗爭放棄於竹科龍潭園區第三期擴建計畫（龍科三期）興建1.4奈米製程晶圓廠，事隔不到3年，決定重返龍潭，但這次是打算興建先進封裝廠。竹科管理局證實台積電已向竹科管理局提出建廠申請，供應鏈

臻鼎首度躋身「道瓊領先雙指數」成分股

標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）日前公布道瓊領先指數（Dow Jones Best-in-Class Indices, DJ BIC）年度成分股調整結果，臻鼎-KY（4958

DRAM缺貨效應持續擴大 南亞科4月營收衝上254.91億元月增逾四成

DRDA大廠南亞科（2408）稍早預告本季將大幅調漲DRAM合約價，受此效應助攻，南亞科結算4月合併營收為254.91億元，月增40.3%，較去年同期增加717.3%；累計前四月合併營收為新台幣745

國科會數發部強化AI 發展量子電腦、增算力

國科會主委吳誠文表示，政府將推進量子電腦及矽光子等技術，強化台灣AI發展。數發部長林宜敬透露，計劃將算力從40片GPU提升至上萬片，並吸引保險業資金投資AI算力中心。

南亞科4月營收衝254億元年增逾7倍 創歷史新高

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科4月營收持續攀高，達到新台幣254.91億元，再創歷史新高

友達2026 SID 顯示周揭示虛實互動新形態

友達（2409）將於全球顯示技術盛會SID Display Week 2026，整合集團研發與技術量能，以領先的Micro LED為核心，結合光學、感測與AI系統整合，以及節能低碳導向的顯示技術，展示

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。