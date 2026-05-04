趨勢科技TrendAI攜手Anthropic 以Claude Opus 4.7加速漏洞偵測

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技旗下全球企業AI資安品牌TrendAI宣布將與Anthropic展開合作，支援Claude Opus 4.7在資安研究領域中的擴大部署。雙方技術合作，以AI加速彙整威脅情報，在可被利用的漏洞對業務營運造成影響之前，即完成辨識、優先排序並緩解漏洞威脅，幫助企業更快速降低真實世界中的資安風險。

TrendAI正參與Anthropic的網路安全驗證計畫（Cyber Verification Program），該計畫提供授權與憑證，讓合格單位得以在防禦場景中使用前沿AI（frontier AI）模型。

趨勢科技企業事業群營運長金敬秀表示，AI正以前所未有的速度加快漏洞的發現，但修補與緩解漏洞威脅的時間軸卻沒有同步跟上。與Anthropic的合作，確保企業能取得最優質的漏洞威脅情報，協助在攻擊發生之前能在企業整體環境中有效降低風險。

TrendAI於2025年推出AESIR（AI Enhanced Security, Intelligence, and Research），這是一個結合以機器速度般執行的自動化，與人類專家監督的AI驅動內部資安研究平台。AESIR採用Claude Opus 4.7進行「攻擊者思維」推理，判斷在複雜的軟體生態系中，哪些資產是可觸及的、可掌控的，以及可被利用的。透過大規模運作，AESIR能自主發現並驗證真實存在的漏洞。TrendAI Vision One進一步延伸這些洞察，協助企業排序漏洞修補優先順序、對照攻擊路徑，並在混合環境中快速執行包括虛擬修補（virtual patching）以緩解風險。

AESIR已與TrendAI漏洞懸賞計畫（ZDI）合作，成功發現並促成修補多項關鍵CVE，涵蓋NVIDIA、騰訊、代理式框架，以及MCP工具等領先的AI平台。TrendAI《AI資安現況報告》(TrendAI State of AI Security Report)預估，僅2026年一年就可能出現2,800至3,600個與AI相關的CVE，而AESIR正是為了因應這種規模與複雜度而打造。