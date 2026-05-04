臻鼎首度躋身「道瓊領先雙指數」成分股

標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）日前公布道瓊領先指數（Dow Jones Best-in-Class Indices, DJ BIC）年度成分股調整結果，臻鼎-KY（4958）今年首次入選「道瓊領先世界指數（DJ BIC World）」及「道瓊領先新興市場指數（DJ BIC Emerging Markets）」成分股。

今年全球 「 電子 、 設備及零組件產業 」 （ ITC, Electronic Equipment, Instruments &Components）評選中，分別有 63 家及 27 家企業納入世界指數及新興市場指數評選範圍，最終僅有 8 家及 4 家企業分別入選。臻鼎亦為台灣 PCB 企業中唯一入選兩項指數的企業，展現臻鼎永續治理、資訊揭露及 ESG 管理成果獲得國際肯定。

道瓊領先指數（DJ BIC）前身為道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI），並於 2025 年更名。該指數以標普全球企業永續評鑑（S&P Global Corporate SustainabilityAssessment, CSA）結果作為評估依據，遴選各產業中具永續表現領先地位的企業。

臻鼎表示，此次首度躋身世界指數及新興市場指數，反映公司多年來將永續發展納入核心營運與治理架構的成果。臻鼎近期於國際永續評比中持續取得佳績，包括連續四年入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook），並於 CDP 氣候變遷及水安全問卷中雙雙獲得 A 級肯定。

在環境管理方面，臻鼎持續推動能源轉型、水資源循環及廢棄物資源化。2025 年，臻鼎及旗下子公司透過設備節能改造、自建太陽能發電及外購綠電等措施，全年減碳效益超過70 萬公噸，較 2024 年增加逾三成。在創新管理方面，臻鼎持續投入研發與高階製造能力建置，2025 年研發經費達新台幣 118 億元，累計獲證專利權 230 件。同時，公司持續強化人才發展與多元共融管理，透過系統化培訓、職涯發展支持及多元溝通管道，提升員工參與度與組織向心力，打造尊重、包容且具韌性的職場文化。

展望未來，臻鼎將持續深化氣候變遷管理、水資源管理、循環經濟、供應鏈永續、人才發展及公司治理等關鍵議題，並透過制度化管理與資訊透明揭露，強化企業長期競爭力。