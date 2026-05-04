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清大志聖G2C+產學合作 深化半導體AI與先進製造布局

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
清大志聖G2C+產學合作深化半導體AI與先進製造布局。圖：公司提供
清大志聖G2C+產學合作深化半導體AI與先進製造布局。圖：公司提供

國立清華大學工學院於2026年5月4日舉辦「G2C+ × NTHU產學合作交流會議」，以「感謝同行・永續共好」為主題，匯聚各領域專長代表，共同見證長期合作成果並深化未來布局。G2C+聯盟長期與清大DIT團隊合作，並且參與產碩專班、產學合作並持續吸納清大優秀學生參與企業研發，建立緊密的人才與技術交流機制。

活動現場除進行產學合作成果分享，亦透過頒贈感謝獎牌與合影交流，展現雙方深厚夥伴關係。G2C+指出，與清大不僅是單一專案合作，更是長期共同培育人才與技術創新的策略夥伴，透過學生參與實際研發專案，讓學術能量直接轉化為產業競爭力。

G2C+表示，未來將持續深化與清華大學在半導體、AI與先進製造等領域的合作，並透過A-TEAM人才計畫、企業導師制度及國際交流，打造具全球視野的工程人才。雙方期望以產學共創模式，加速前瞻技術落地，實現人才培育、產業升級與永續發展的多贏局面。

清大志聖G2C+產學合作深化半導體AI與先進製造布局。圖：公司提供
清大志聖G2C+產學合作深化半導體AI與先進製造布局。圖：公司提供

清大志聖G2C+產學合作深化半導體AI與先進製造布局。圖：公司提供
清大志聖G2C+產學合作深化半導體AI與先進製造布局。圖：公司提供

清華大學 清大 半導體

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