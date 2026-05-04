來毅數位參展2026台灣資安大會 以智慧驗證重塑企業數位韌性

「CYBERSEC 2026 臺灣資安大會」明日在台北南港展覽館揭開帷幕，數位身分防護再度成為產業界關注的焦點。在生成式AI與自動化攻擊手段日益進化的當下，企業面臨的挑戰已非單純的技術防堵，而是如何重建數位信任邊界。來毅數位（7834）將參與此次盛會，除了回應大會「RESILIENT FUTURE（韌性未來）」的核心願景外，並將展示如何透過創新的身分鑑別架構，讓 資安防護成為企業在AI時代中不可或缺的競爭優勢。

來毅數位台灣區總經理蔡一郎認為，數位韌性的本質應建立在「安全」與「便利」的動態平衡之上。在當今AI帶來新型態的威脅下，典型的身分驗證機制已不足以因應目前結合生成式人工智慧 (Generative AI) 進行的駭侵攻擊，以及代理式人工智慧 (Agentic AI) 應用技術帶來的企業營運風險，企業必須意識到資安不僅是防衛邊界的安全，更是推動數位服務轉型、強化客戶信任的成長動能。蔡一郎強調，真正的防禦應是讓安全機制融合於企業的資訊系統之中，透過在持續整合運行的安全風險管理，確保每一次存取都是真實且可信的，唯有如此，企業才能在變動劇烈的環境中保有持續運作的實力。

針對當前火熱的數位韌性與企業在AI上的應用，來毅數位在展覽中呈現的Keypasco多因素身分驗證（MFA）技術，採取了「符合國際資安框架」的策略。該架構結合了專利的設備指紋、地理位置感應以及獨創的「雙通道」認證結構。這套機制能在使用者無感的情況下，進行多維度的風險管理與信任推斷，有效阻絕假冒身分與交易劫持，進而對於設備進行信任鑑別以及應用程式的授權管理。提供企業建構多層次的防護，正是落實零信任架構「永不信任、持續驗證」核心精神的具體實踐。

來毅數位近年在全球市場的布局，體現了其技術在高度挑戰場景下的適應性。自2025年成功登錄興櫃以來，來毅數位不僅為國內超過八成的行動網銀提供安全支撐，業務版圖更已擴及澳洲、中東與印度等多國市場。來毅數位正加速將金融級的嚴謹防護導入半導體供應鏈、醫療體系等跨領域場景，協助企業建立具備國際競爭力的韌性防禦體系。

在為期三天的展會中，來毅數位將於現場探討如何協助企業在複雜的環境中，統一身分安全標準並降低營運風險。