DRAM缺貨效應持續擴大 南亞科4月營收衝上254.91億元月增逾四成

DRDA大廠南亞科（2408）稍早預告本季將大幅調漲DRAM合約價，受此效應助攻，南亞科結算4月合併營收為254.91億元，月增40.3%，較去年同期增加717.3%；累計前四月合併營收為新台幣745.78億元，較去年同期增加623.6%。

南亞科總經理李培瑛稍早提出這波DRAM供需失衡的原因，從結構來看，現貨市場在整體DRAM交易中占比原本就相對有限，主流仍以長約（Contract）為主。因此，現貨價格波動對整體產業影響有限。此次價格下跌，關鍵原因之一在於前期市場出現明顯炒作現象，部分產品價格曾由合理區間約20美元，推升至45至50美元的高檔水位，已偏離實際供需。

李培瑛說，隨著市場回歸理性，即便價格自高點回跌三成，仍維持在30至35美元水準，實際上仍高於正常價格區間。換言之，此波「下跌」本質上是過熱修正，而非需求崩跌。業者指出，目前並未觀察到終端需求轉弱的跡象，整體市場仍呈現穩定且具延續性的成長趨勢。

李培瑛認為，這波現貨價格回檔整理，只能算是一小亂流，預期亂流時間不會過長，隨著庫存與價格逐步回歸合理區間，市場將重新聚焦於基本面——也就是AI需求本身。

他強調，支撐本輪記憶體產業的核心動能，仍來自AI基礎建設。從雲端訓練到邊緣推論，對高頻寬記憶體（HBM）、DDR5與LPDDR5的需求持續強勁。特別是在雲端資料中心，AI伺服器對高容量DDR5 RDIMM及HBM需求快速放大，成為帶動DRAM產業成長的主引擎。

同時，AI應用也向系統層擴散。在高階SSD、網通設備（如NIC）及BMC等關鍵元件中，DRAM已成為提升資料處理與傳輸效率的核心元件。例如，高階SSD需搭載DRAM作為快取，以支撐AI運算中大量且高速的資料存取；而跨伺服器、跨資料中心甚至延伸至終端設備的資料流動，也高度依賴記憶體與網路架構的協同運作。

在產品布局上，南亞科已切入AI高頻寬記憶體領域，相關產品開始貢獻初步營收。儘管具體規格與客戶應用屬商業機密，但可確認涵蓋雲端與終端AI應用場景，顯示其正逐步從傳統DRAM供應商轉型為AI記憶體解決方案的一環。

另一方面，南亞科近期完成約787.2億元私募案，由四大策略客戶參與認購，亦被視為AI供應鏈深化合作的重要里程碑。業界分析，此次合作不僅是資本層面的投資，更代表雙方在產品開發與市場布局上的深度綁定。