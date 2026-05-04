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四大面向布局在地 金寶獲頒「地方發展卓越獎」
金寶（2312）電子宣布，榮獲第三屆「聯經人文企業獎－地方發展卓越獎」。金寶表示，「我們相信，人文企業的價值不只在於看見地方需要，更在於願意長久同行，陪伴地方累積改變，讓在地希望得以延續，並走向更可持續的未來」。
金寶在深坑長達46年的實踐，也再次證明企業的長期承諾，可以成為地方最穩定、最有韌性的力量。金寶指出，以深坑為起點，四大面向累積在地影響，以營運總部所在地深坑為核心場域，金寶長期投入社會共融與地方永續，持續推動四大面向行動。
首先，勢長者送餐計畫：以一份便當守護在地長者四十餘年，讓關懷成為日常、把陪伴化為長期承諾，其次，景美溪河堤照護：透過河堤整理與環境維護，改善在地環境品質，逐步打造社區共享的新空間。
第三，小家電維修義診：發揮本業核心與同仁專長，以修代換、重修舊好，讓資源再利用成為生活中的永續實踐。第四，深坑茶產業復興 X 樂齡藝術行動：攜手在地夥伴推動茶產業復興，並結合樂齡藝術行動，讓茶香、記憶與文化在地生根。
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