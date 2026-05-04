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立積：今年營收估增2位數 WiFi 7出貨可望倍增

中央社／ 新竹4日電

射頻（RF）晶片廠立積預期，下半年營收可望優於上半年，今年營收將成長2位數，WiFi 7規格產品出貨量應可倍數增長。

立積今天下午召開線上法人說明會，說明第1季營運結果。立積第1季營收新台幣9.3億元，季減2%，毛利率33%，較2025年第4季下滑6個百分點，稅後淨利5350萬元，季減55%，每股純益0.58元。

展望未來，立積業務行銷處副總經理黃智杰說，記憶體等原料漲價，影響網通市場訂單能見度；不過，預期在新專案持續推進下，下半年營收可望優於上半年，今年總營收仍將成長2位數水準。

黃智杰表示，第1季因產品組合欠佳，影響毛利率表現，立積並無調漲產品售價計畫，將透過降低成本、擴大經濟規模，以及提升生產效率，推升毛利率。

黃智杰說，電信業者積極推進WiFi 7規格，預期今年WiFi 7滲透率可望超過一半，立積WiFi 7規格產品出貨量應可倍數增長。

立積 營收 WiFi

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