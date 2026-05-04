立積：今年營收估增2位數 WiFi 7出貨可望倍增

台積電進駐桃園龍科露出曙光，竹科管理局證實可行性研究已於3月中完成，桃園市長張善政今在臉書發文，暗酸前朝「過去為了特定目的過早曝光，結果令人遺憾」，強調自己不會搶當宣布好消息的人，將持續穩紮穩打，讓先

2026-05-04 13:38