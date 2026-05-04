響應「大南方新矽谷」政策 攸泰科技進駐沙崙人工智慧產業專區

強固電腦廠攸泰科技（6928）4日宣布進駐沙崙人工智慧產業專區，並於當地設立研發基地，推動建構全台首創的無人載具協同控制平台應用生態圈。此舉除強化公司於無人載具與邊緣運算領域之研發布局外，亦呼應大南方新矽谷推動方案，進一步深化南台灣AI產業聚落與關鍵技術能量。

攸泰科技執行長謝彥鵬表示，選擇落腳沙崙，主要看好其作為南台灣AI產業樞紐之角色。園區具備完善測試環境與AI算力支援，有助於加速無人載具控制系統與邊緣運算技術之研發與驗證，落實在地開發、在地驗證、全球輸出之發展策略。進駐沙崙不僅是研發據點的擴展，更是公司深化無人載具與通訊整合能力的重要里程碑。未來將持續結合在地產業鏈與研發能量，拓展更多應用場景與國際合作機會。

在產業鏈布局方面，攸泰科技無人載具控制系統將串聯南部「半導體S廊帶」相關資源，整合晶片設計、通訊模組與製造服務，強化上下游協作與技術整合能力。同時透過既有無人載具測試與驗證場域，進行無人載具穩定性與通訊可靠度實測，提升整體系統成熟度與應用可靠性。

在技術發展上，攸泰科技將以強固型地面控制系統（GCS）與人工智慧邊緣運算為核心，結合工業電腦、衛星通訊與資安防護等既有技術基礎，發展高安全性、高韌性、高智慧化之無人系統能力。

研發將聚焦兩大主軸：「強固型AI邊緣控制系統」與「AI多載具協同控制」，以提升無人機器於複雜環境下之即時運算能力與協同作業效率。同時，亦將導入自然語言理解與視覺語言模型技術，強化系統於多場景任務中的感知、決策與控制能力，加速邁向自主化、智慧化無人載具應用發展。

展望未來，公司將於沙崙建立研發團隊，並逐步拓展應用至專業巡檢、交通監控、智慧物流及政府方案等領域，持續強化跨域通訊與系統整合能力，推動智慧無人載具與衛星通訊技術融合發展，提升台灣於全球智慧無人機器產業鏈中的競爭力。