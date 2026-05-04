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南亞科4月營收衝254億元年增逾7倍 創歷史新高
動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科4月營收持續攀高，達到新台幣254.91億元，再創歷史新高。
南亞科自結4月營收254.91億元，月增40.29%，較去年同期增加717.33%；累計前4月營收745.78億元，已超越去年度總營收665.86億元水準，年增623.58%。
南亞科表示，市場需求成長，是推升4月營收創高的主要動能。
南亞科先前預期，第2季DRAM產品平均售價可望高於第1季水準，漲幅將達2位數水準；今年無法滿足客戶需求，明年也將有類似情況。
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