國科會數發部強化AI 發展量子電腦、增算力

「政府會發展量子電腦、矽光子等科技，讓台灣AI有更好發展！」國科會主委吳誠文4日在研討會上強調，AI除了硬體發展以外，也要發展軟體，還要創造市場與供應鏈；數發部長林宜敬指出，政府將促進民間增設算力，未來算力可望從40片GPU提升到上萬片，並鼓勵軟體產業，國發會也有百億資金投資。

促進軟體發展

國科會主委吳誠文、數發部長林宜敬出席「台灣AI新十大建設研討會」。吳誠文致詞時說，台灣雖然是半導體與ICT產業的關鍵供應鏈，但軟體是未來引領創新的大門，行政院今年核定公布AI新十大建設，聚焦關鍵技術、智慧應用與數位基礎建設，未來國科會將鎖定關鍵技術領域，包括量子運算、矽光子與智慧機器人產業鏈。

吳誠文表示，創業最難的不只是資金，還有市場與穩定的供應鏈，台灣有全面的生態系，希望能串聯供應鏈、發展內需市場，並吸引更多海外資金與人才進來，從過去的硬體代工者變成AI領航者。

吸引保險業投資

數發部長林宜敬指出，AI快速發展恐取代人類工作，政府要從中取得平衡，因此要創造軟體產業發展的市場環境、算力、資料、人才、行銷與資金。算力部分，政府目前有提供40片H100的GPU，提供新創團隊申請免費算力，實驗成功可以找天使投資人投資。

「政府吸引民間資金擴大算力！」林宜敬表示，數發部與金管會與財政部合作，將AI算力中心放在《促參條例》，盼吸引保險業資金，AI算力中心符合保險業固定資產、穩定的現金收入與大筆金額，近來將很快公告、開放企業申請，目前如鴻海等公司有很大興趣，投資金額大多都幾百億，未來希望能提升算力到H300的GPU到1萬片以上。

多作廣用軟體

人才方面，林宜敬介紹說，政府制定《AI產業人才認定指引》，任何公司或組織要找人才，可透過人力銀行搜尋，而民眾只要上過經認證的課程，登記在人力平台上就可讓企業找到。行銷與資金方面，政府將鼓勵公司減少為特定公司作計畫，而是要多作讓全世界公司都可以用的軟體，國發會則有1百億資金，營造台灣產業發展生態系。

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