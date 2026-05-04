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欣銓估營收獲利逐季增 續攻龍潭廠AI ASIC測試

中央社／ 台北4日電

半導體晶圓測試廠欣銓今天預期，今年營收和獲利可逐季成長，預估第2季業績可季增中個位數至高個位數百分比，持續受惠人工智慧AI應用需求強勁，通訊類客戶訂單外溢挹注，帶動營收表現。

欣銓下午舉行線上法人說明會。針對龍潭廠AI特殊應用晶片（ASIC）晶圓測試布局，欣銓指出，與策略客戶談好合作，先從1層樓無塵室合作項目開始，預計最快第3季起可貢獻營收，未來持續規劃與策略客戶更多合作機會。此外湖口廠也有其他客戶ASIC合作項目，涵蓋晶圓測試與成品測試。

展望今年資本支出，欣銓表示，因應2027年成長趨勢和機台長交期市況，動態規劃資本支出項目。至於新加坡二廠規劃，欣銓表示，持續與美系客戶洽談規劃中。

欣銓第1季合併營收新台幣39.83億元，季增4.9%，年增24%。首季毛利率38.4%，季增0.6個百分點，年增3.3個百分點；營業利益率27.5%，季增0.9個百分點，年增3.3個百分點。第1季稅後淨利9.24億元，季增8.9%，年增53.7%，第1季每股稅後純益1.95元。

從測試產品和應用來看，根據資料，第1季晶圓測試占欣銓整體業績比重約7成，成品測試占比約3成，其中通訊網通應用占比約32.5%，車用和安控應用占比約19.3%，射頻元件占比約12.8%，儲存占比約11.6%，個人電腦和消費電子占比約10.1%，微控制器占比約7.4%，記憶體占比約5.1%。

人工智慧 半導體 營收

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