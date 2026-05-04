友達2026 SID 顯示周揭示虛實互動新形態

友達（2409）將於全球顯示技術盛會SID Display Week 2026，整合集團研發與技術量能，以領先的Micro LED為核心，結合光學、感測與AI系統整合，以及節能低碳導向的顯示技術，展示「Reimagining Visuals. Redefining Interactions.」技術主軸，使顯示在通透條件下乘載資訊、支援互動並提升能效，開創新世代互動體驗。

憑藉橫跨材料、製程、驅動與系統整合的顯示技術底蘊，友達今年於SID 2026獲選發表多篇技術論文，研究主題涵蓋Micro LED顯示技術、超低功耗顯示技術與新型材料、先進封裝與光電整合，以及顯示、感測與低軌衛星、光通訊的跨域融合等。友達將前瞻研究轉化為後續產品策略藍圖，在此次SID盛會中，展現Micro LED與AR、AI雙向賦能的虛實整合體驗；運用光學、感測、XR交融，打造安全且直覺的智慧座艙；以及支援高效能、低能耗的綠色科技，回應AI多元互動下的關鍵需求，並持續引領顯示技術的演進方向。

●Micro LED技術平台：透明顯示結合AR與AI 驗證可擴展互動架構

友達掌握透明Micro LED的高亮度與無邊框拼接特性，凝聚旗下子公司達擎高度整合的軟硬體解決方案能力，將AR視覺疊加與AI運算架構納入互動鏈路，驗證Micro LED由顯示元件走向互動平台的技術路徑。

達擎展示64吋賽事AR互動顯示智慧方案，透過視線偵測與低延遲系統運算，使資訊可即時疊加並穩定呈現；30吋AR互動精品櫃將透明顯示結合即時手勢感測與運算，使虛擬影像可在透明介面上進行精準且連續的互動操作；42吋互動點餐翻譯機則整合高透明雙面顯示與多模態AI推論，使語音、文字與影像可於單一顯示平台即時處理並一體兩面分別呈現，突顯顯示由資訊輸出介面，進化為可理解、可回應的人機互動介面。

●沉浸式智慧座艙：光學、感測、XR融合 描繪更安全、直覺的互動輪廓

在智慧移動場域中，顯示直接影響駕駛判斷與系統安全。友達旗下的友達智慧移動從安全本質出發，追求在複雜光源、安全需求與系統整合條件下，將顯示成為高度可信的人機介面。

友達智慧移動導入三項關鍵技術，包含：先進抗反光顯示技術（Advanced Reflectionless Technology），透過光學結構設計有效降低眩光與反射干擾，使座艙HMI顯示介面在逆光、強光或高對比情境下維持穩定可讀性，並建立符合車規需求的可靠視覺基礎；創新研發屏下隱藏式攝影（UDC）強調顯示與感測的深度融合，運用光學路徑優化與紅外線感測，使攝影鏡頭隱藏於座艙顯示介面下方運作，在不影響顯示畫面與使用者視線的前提下完成影像擷取，支援駕駛狀態感知（DMS）等安全相關應用；具備透明顯示與AI車載運算能力的XR互動智慧窗，可應用於車側窗，透過直覺式的窗外互動，讓乘客即時理解並選取相關的資訊與內容，包括購物等情境服務應用，並結合雲端AI技術，強化語意理解與互動回應能力，拓展智慧座艙的服務體驗與情境互動想像。

●節能低碳技術：超低功耗顯示與新型材料突破 支援長時間運作顯示平台

面對AI與數位化應用帶動的長時間顯示需求，友達從驅動策略與材料創新雙軸進攻，讓顯示在維持資訊可視性的同時大幅降低能耗，切入永續顯示的關鍵課題。

友達打造LTPS 16吋QHD 1Hz省電筆電面板，搭載獨家ECO+ LTPS技術實現低頻驅動，支援1至165Hz動態更新率調整，在低活動狀態下以1Hz低頻輸出降低系統功耗並保留高解析顯示品質。達擎則深化電子紙在永續顯示上的技術潛力，開發曲面、輕薄且高強韌的柔性彩色電子紙顯示器，以可彎折基板與雙穩態顯示原理，使畫面僅於內容更新時耗能，成為適合長時存在的低功耗資訊載體。相關技術並延伸至AecoRetail解決方案，包含全彩電子紙解決方案（AecoPost）、電子標籤解決方案（AecoTag）及具備全彩、寬溫與抗震特性的HiRaso超低功耗戶外顯示器，推進低碳資訊傳遞的新型態。

在豐富的展示內容外，友達長期深耕顯示技術創新與永續經營，在國際資訊顯示學會（SID）獲得高度肯定。今年，友達光電創新研發總部副總經理林雨潔亦將獲選SID Fellow榮譽，彰顯友達在全球顯示產業供應鏈中持續扮演關鍵角色。未來，友達將持續拓展技術整合與平台化能力，攜手全球客戶與產業夥伴，推動顯示產業在國際舞台上創造更深層且長遠的價值。

友達智慧移動創新研發屏下隱藏式攝影技術，透過光學路徑優化與紅外線感測，將攝影鏡頭隱藏於座艙顯示下方運作，在不影響顯示畫面與視線的前提下完成影像擷取，支援駕駛狀態感知等安全應用。友達／提供

友達打造LTPS 16吋QHD 1Hz省電筆電面板，搭載獨家ECO+ LTPS技術實現低頻驅動，支援1至165Hz動態更新率調整，在低活動狀態下以1Hz低頻輸出降低系統功耗並保留高解析顯示品質。友達／提供