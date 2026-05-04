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台積電進駐龍科露曙光？張善政：前朝過早曝光 不搶當宣布好消息的人

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台積電進駐桃園龍科露出曙光，桃園市長張善政強調自己不會搶當宣布好消息的人，將持續穩紮穩打，讓先進製程在桃園安心落腳。圖／取自張善政臉書
台積電進駐桃園龍科露出曙光，桃園市長張善政強調自己不會搶當宣布好消息的人，將持續穩紮穩打，讓先進製程在桃園安心落腳。圖／取自張善政臉書

台積電進駐桃園龍科露出曙光，竹科管理局證實可行性研究已於3月中完成，桃園市長張善政今在臉書發文，暗酸前朝「過去為了特定目的過早曝光，結果令人遺憾」，強調自己不會搶當宣布好消息的人，將持續穩紮穩打，讓先進製程在桃園安心落腳。

張善政指出，過去3年市府與科管局關於龍科三期擴建溝通不曾停過，擴建園區內近9成是私有地，更需耐心與在地居民溝通並尊重機制，才能務實克服問題，這3年他和團隊專注把每個環節做好，市府未來也會持續配合科管局，將道路、學校、用水及龍科三期外的產業專區盡速完成，「把條件準備好，就是對產業最好的支持。」

市府經發局則透過聲明表示，為因應高科技廠商進駐及就業人口紅利，市府已超前部署，針對周邊交通、教育、都市計畫及再生水供應提出全方位配套，未來龍科園區周邊如有支援性產業園區開發案，將引導引進扣和先進製程的供應鏈，並落實地主權益保障與居住安置計畫。

桃園市議會今進行市政總質詢，無黨籍市議員劉勝全也關心台積電進駐桃園進度。張善政雖未直接證實台積電進駐與否，但強調「不管是台積電或大企業，都不會跳過桃園，您放心！」

對於議員關切若大廠進駐龍科，桃園電力是否足夠，以及是否支持在桃園蓋核電廠等議題，張善政坦言，台電目前只支持一定限度以下用電，對用電量大的運算中心不敢承諾，關鍵在輸配電設施不足，市府正持續協助台電擴建桃園境內變電站。

至於核電廠，張善政說不需要新建，只要把舊核電廠恢復運作就好，小型核能反應爐（SMR）將來有可能非常普及，每個大型科學園區、工業區可能都有一個，但仍端看中央是否核定。

桃園 龍科 張善政 台積電

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