太空產業化！太空中心授權捷揚航電銷售衛星GPGPU

國家太空中心（TASA）持續推動太空技術產業化，透過計畫帶動關鍵技術研發，已逐步展現成果。繼先前完成太空規感測器與光學酬載模組等產品授權後，近期再新增衛星GPGPU（通用圖形處理器）產品授權。目前該產品已透過立方衛星飛試取得飛行履歷，據了解，已經有國際買主表達興趣，具備跨入國際市場的實力。

TASA與國內廠商捷揚航電共同開發的GPGPU，採用輝達晶片加上模組化設計，具備抗輻射設計與高效散熱能力，可使GPU晶片在嚴苛的太空環境中穩定運行，技術成熟度（TRL）已達第9級，具備實際任務應用能力，象徵台灣在衛星即時運算與AI應用領域的重要進展，TASA已正式授權由捷揚航電推廣銷售。

TASA與捷揚航電合作開發的衛星GPGPU去（2025）年底隨鐳洋科技打造之「黑鳶1號」衛星升空，在測試情境中，GPGPU內部預載100張影像資料，透過YOLO人工智慧模型進行即時影像辨識，並將判讀結果下傳地面，經比對與地面測試結果一致，驗證其在軌運算與資料處理能力。任務期間已完成5分鐘及10分鐘運行測試，後續將延長至15分鐘，以進一步驗證系統穩定性。

此外，該GPGPU模組亦規劃於創未來科技「鐘雀二號」任務中再次進行飛行驗證，持續累積實績，強化產品可靠度與國際市場競爭力。

光學酬載產業深耕計畫主持人陳嘉瑞表示，隨著任務需求提升，衛星正從資料蒐集平台，逐步轉型為具備即時運算能力的智慧節點。在軌資料處理與AI應用，將是未來太空任務的重要發展方向。透過在太空端即時執行影像判讀與資料分析，不僅可大幅降低資料回傳需求，也能提升任務反應速度與整體效率，甚至能即時辨識船隻、車輛或植被變遷，偵測到災害異狀時立即觸發警報，對於遙測、災害監測與國土安全等應用具有關鍵價值。

捷揚航電表示，隨著衛星感測器解析度大幅提升，傳統「先回傳、再運算」的模式面臨頻寬瓶頸與高昂成本。衛星GPGPU具備太空邊緣運算（Space Edge Computing）的能力，實現「數據減量、情報增值」的目標。而在通訊效能上，經由自動優化波束成形（Beamforming）與頻譜資源分配，可大幅提升低軌衛星陣列的通訊吞吐量，更可進一步在軌道運行上支援衛星自主導航與避撞分析，讓衛星具備更高程度的智慧化操作能力。

TASA主任吳宗信表示，TASA肩負推動太空產業的責任，將持續協助國內廠商累積飛行履歷與系統整合經驗，讓台灣具備從元件、次系統到整體應用的發展能量。針對這次在軌驗證單片GPGPU 的邊緣運算成功，期待未來有更具挑戰與商業應用的任務驗證，未來也將持續深化與產業的合作，推動更多關鍵技術進入國際太空供應鏈。

除光學酬載產業深耕計畫外，TASA目前亦同步推動「通訊衛星研發與產業化」及「被動反射面天線合成孔徑雷達酬載計畫」，透過多元技術布局與產業合作，持續協助國內廠商跨足太空等級產品開發，累積飛行履歷，並鏈結國際太空供應鏈。