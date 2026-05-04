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振樺電營收／首季獲利2.95億元 每股純益2.75元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠振樺電（8114）公布2026年第1季合併營收為35.39億元，年減40%，季增22%；歸屬於本公司業主之淨利為2.95億元，單季EPS則為2.75元。

其中線上線下解決方案(O2O Solutions)受亞洲及歐洲區域專案導入時間差、供應鏈狀況以及中東戰事導致海空運艙位取得困難以致出貨延遲的綜合影響下，營收年減32%，季減17%；產業物聯研製中心(Embedded Foundry)則在AI半導體檢測平台2025年上半年提前拉貨的高基期下，營收年減42%。

振樺電第1季營收雖在晶片模組檢測設備需求加溫及來自傳統工控市場、數位醫療、軟體定義資料中心及網通需求，在客戶庫存明顯去化以及資本支出排擠效應降低下已有明顯回升帶動下，季增約39%，但後續具體營收變化仍須視供應鏈物料供給及客戶產品導入時程變化而定。

以區域別而言，第1季美洲地區受去年專案墊高基期因素營收年減48%，歐洲及非洲地區呈現微幅成長，亞洲地區則因印度及東南亞市場較為疲弱故小幅下降。

振樺電表示，集團獲利維持穩健表現，高毛利產品如系統品牌、醫療及場景定義智能設備等貢獻約七成五營收，第1季合併毛利率達47.0%。營業淨利較去年同期衰退62%，為6.29億元；業外方面，第1季認列匯兌利益為0.22億元，少數股權2.23億元。

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