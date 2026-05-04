AI 需求強勁 法人調高台達電獲利預估及目標價

台達電（2308）第1季財報優於預期，法人預估第2季起隨高毛利AI相關產品營收持續提升，帶動營益率突破20%，2025至2028年伺服器電源營收年複合成長率達88%，上修未來三年獲利預估值，並調高目標價逾三成幅度。

大型本國投顧分析，台達電第1季毛利率以37.0%改寫歷史新高，打敗市場的高預期水準，優於共識1至2個百分點，帶動營益率達17.8%，同創新高，單季每股稅後純益（EPS）7.9元。

法人指出，HVDC架構在輝達VR200平台屬於選配，預期2026年下半年開始出貨，初期將先出貨±400V DC架構，後續再推進至800V DC，預期隨Kyber機櫃設計推出，VR300平台的TDP將逾1MW，屆時勢必要採用HVDC，同步推升BBU滲透率。

台達電資本支出進入上行周期，重申2026年資本支出將較去年的461億元提升，其中，生產設備預期將較去年的278億元提升8%至10%，目前正規畫全球產能擴充，以滿足2029年以後的強勁需求，尤其在AI相關應用。

法人表示，受惠伺服器電源營收強勁成長，預期台達電資料中心營收比重將自2025年的46%，於2026至2028年逐步提升至62%、73%及80%，毛利率則為39.0%、40.5%及40.1%。