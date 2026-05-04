快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

傳龍科三期建埃米廠 台積電：不排除任何可能性

中央社／ 新竹4日電
台積電。(路透)
台積電。(路透)

竹科管理局預計5月將龍潭園區擴建計畫（龍科三期）投資計畫提報國科會審議，市場傳出台積電將建置埃米世代廠房。台積電表示，不排除任何可能性，並持續積極與主管機關合作評估適合半導體建廠的用地。台積電並未說明是否建埃米世代廠房。

竹科管理局原先規劃龍科三期於2026年提供予台積電建置2奈米以下先進製程廠房，因當地居民反對，台積電2023年10月宣布，經評估後，不考慮進駐龍潭園區三期。台積電將先進製程投資重心轉向高雄等地。

龍科三期開發計畫有新進展，竹科管理局長胡世民說，經過去年底和今年的公聽會後，可行性研究已於今年3月經過國科會核定，依照程序會於5月將投資計畫提報國科會審議。

針對市場傳出，台積電將於龍科三期建置埃米世代廠房，竹科管理局指出，台積電有申請於龍科三期投資建廠，惟營運內容以廠商規劃為主，管理局不便說明。

台積電表示，公司以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，並持續積極與主管機關合作評估適合半導體建廠的用地。台積電並未說明是否於龍科三期建置埃米世代廠房，指出一切以公司對外公告為主。

台積電

延伸閱讀

台灣蟬聯美國投資高峰會最大團 美次長讚建廠執行力

台積電傳龍潭建埃米廠 舊案復活啟動6,000億元大投資

龍科三期大復活 台積傳要在龍潭蓋埃米廠 漢唐、帆宣迎千億建廠大單

龍科三期復活「台積電回來了？」 張善政：市府全力配合

相關新聞

龍科三期復活「台積電回來了？」 張善政：市府全力配合

懸宕兩年半的竹科龍潭園區擴建計畫傳「大復活」，竹科管理局長胡世民證實，已於日前完成召開龍科三期開發案公聽會，預計擴建土地為104公頃，業界傳出，該筆土地將作為台積電興建次世代先進製程廠區使用。桃園市長

龍科取得擴大用地給台積電最高階？ 地方：先做好這些事

桃園市龍潭科學園區（竹科專區）擴大計畫3年多前傳台積電設廠，曝光後因選舉政治力較勁，加上地方部分人士反對而破局，今年1、2月竹科管理局開兩次公聽會，確認地方支持龍科擴大用地案，已將104公頃用地籌設計

傳龍科三期建埃米廠 台積電：不排除任何可能性

竹科管理局預計5月將龍潭園區擴建計畫（龍科三期）投資計畫提報國科會審議，市場傳出台積電將建置埃米世代廠房。台積電表示，不...

太空產業化！太空中心授權捷揚航電銷售衛星GPGPU

國家太空中心（TASA）持續推動太空技術產業化，透過計畫帶動關鍵技術研發，已逐步展現成果。繼先前完成太空規感測器與光學酬載模組等產品授權後，近期再新增衛星GPGPU（通用圖形處理器）產品授權。目前該產

AI 需求強勁 法人調高台達電獲利預估及目標價

台達電（2308）第1季財報優於預期，法人預估第2季起隨高毛利AI相關產品營收持續提升，帶動營益率突破20%，2025至2028年伺服器電源營收年複合成長率達88%，上修未來三年獲利預估值，並調高目標

微軟資安團隊指出 攻擊模式改變、QR Code釣魚成長快速

Microsoft Threat Intelligence團隊近日分享關於電子郵件威脅情勢演變的最新洞察，攻擊者在今年年初以來的攻擊戰術出現顯著的轉變。電子郵件仍是攻擊者最常利用的入侵途徑之一，微軟於

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。