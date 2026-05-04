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傳龍科三期建埃米廠 台積電：不排除任何可能性
竹科管理局預計5月將龍潭園區擴建計畫（龍科三期）投資計畫提報國科會審議，市場傳出台積電將建置埃米世代廠房。台積電表示，不排除任何可能性，並持續積極與主管機關合作評估適合半導體建廠的用地。台積電並未說明是否建埃米世代廠房。
竹科管理局原先規劃龍科三期於2026年提供予台積電建置2奈米以下先進製程廠房，因當地居民反對，台積電2023年10月宣布，經評估後，不考慮進駐龍潭園區三期。台積電將先進製程投資重心轉向高雄等地。
龍科三期開發計畫有新進展，竹科管理局長胡世民說，經過去年底和今年的公聽會後，可行性研究已於今年3月經過國科會核定，依照程序會於5月將投資計畫提報國科會審議。
針對市場傳出，台積電將於龍科三期建置埃米世代廠房，竹科管理局指出，台積電有申請於龍科三期投資建廠，惟營運內容以廠商規劃為主，管理局不便說明。
台積電表示，公司以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，並持續積極與主管機關合作評估適合半導體建廠的用地。台積電並未說明是否於龍科三期建置埃米世代廠房，指出一切以公司對外公告為主。
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