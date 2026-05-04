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微軟資安團隊指出 攻擊模式改變、QR Code 釣魚成長快速

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Microsoft Threat Intelligence團隊近日分享關於電子郵件威脅情勢演變的最新洞察，攻擊者在今年年初以來的攻擊戰術出現顯著的轉變。電子郵件仍是攻擊者最常利用的入侵途徑之一，微軟於 2026年第1季偵測到高達83億次以電子郵件進行的網路釣魚攻擊，且攻擊者正迅速調整技術以規避偵測並竊取帳號憑證。

Microsoft Threat Intelligence團隊重點指出，「QR Code 釣魚」（QR Code phishing）已成為成長最快的攻擊手法，第1季成長達 146%。攻擊者傾向將QR Code嵌入PDF附件以規避偵測，這類手法在整體QR攻擊中的占比從 1 月的65%上升至 3 月的 70%。

其次，攻擊者正將CAPTCHA驗證作為釣魚攻擊的武器，在3月出現125%的大幅成長，導致高達1,190萬次攻擊。這些攻擊利用看似合法的驗證流程誘導使用者操作，同時規避自動化偵測機制。而憑證竊取仍是以有效負載（payload-based）攻擊的主要目標，顯示攻擊手法已從傳統惡意軟體轉向身份入侵，此類攻擊在第1季占比高達89%至95%。微軟數位安全中心（Digital Crimes Unit，DCU）則在3月主導一項合作，破壞網路釣魚即服務（phishing-as-a-service）平台Tycoon2FA，當月將相關攻擊活動大幅降低約15%。

微軟 釣魚

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