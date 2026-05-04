龍科取得擴大用地給台積電最高階？ 地方：先做好這些事

桃園市龍潭科學園區（竹科專區）擴大計畫3年多前傳台積電設廠，曝光後因選舉政治力較勁，加上地方部分人士反對而破局，今年1、2月竹科管理局開兩次公聽會，確認地方支持龍科擴大用地案，已將104公頃用地籌設計畫報行政院核定中。

龍科擴大用地獲桃市府和龍潭地方支持後，傳出竹科管理局邀請台積電在這裡蓋次世代埃米級製程晶圓廠，伴隨相關科技公司跟進，雖然科管局不證實，但被認為可信度高，預估引入千億元建設和大量就業人口。

桃市府地政局表示，龍科擴大用地案面積104.19公頃，分東、西兩大塊，東側約9.75公頃，西側94.44公頃，因地主人數多，今年1、2月竹科管理局分批各開一次公聽會，目前已經把籌設計畫報行政院，預估最快也要到今年8月核定。

地政局說明，行政院核定後，接下來要進入環評和開發計畫，因為用地超過100公頃必須經過二階環評，預估期程至少要兩年。這裡是非都市計畫區，因為地方上支持，大部分的土地取得可以透過協議價講完成，少部分用地可能因為繼承太多持分人，持分土地面積很少，不出面甚至找不到人，就用徵收方取得用地，地政局未來會協助竹科管理局做地上物查估等前置作業。

立委呂玉玲、龍潭在地議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良都表示歡迎，並希望做好拆遷安置與交通設施，包括區的德龍國小與其他祭祀公業祠堂、零星住家遷往園區東側近10公頃用地，另外，市府原先規畫南側1.8公頃新設龍科國小，也要加速進行，張肇良要求市府增設3公頃用地，同時新建國中、國小加上雙語，與德龍國小徹底滿足園區員工子女教育需求。

議員徐玉樹、劉熒隆都表示，過去就一直要求市府注意龍科擴大用地計畫，雖然帶來大量就業人口，但不要同時造成嚴重的交通壅塞問題，像台積電在南科設廠也帶來交通問題，到日本熊本也一樣，政府要與台積電和要進駐的科技大廠一起研究對策。

劉熒隆指出，政府規畫景觀設計畫時，不要只著眼龍科裡面，連同周隨要有完善的景觀設計，不然會變成兩個世界，他與徐玉樹也要求市府要規畫大面積的宅區，台積電和其他科技公司進龍科帶來數千個就業機會，市府要讓上班族在龍潭定居，目前的住宅區少，能興建的住宅量少，要避免高房價上班族買不起房子的情況，劉熒隆提醒市府規畫住宅區也同時要有社宅，滿足不同族群的需求。

張肇良指出，龍潭5年前農地交易清淡，現在1坪實價登錄要6萬元上下，中古透天住宅過去3、400萬元，現在要7、800萬元，新的透天厝售價2千多萬元，如果台積電要把下個世代最先進的製程廠設在龍科，房地產勢必有新1波漲勢，政府要有對策做到居住正義，不能任由房價飆漲。

德龍國小在龍科用地範圍內，未來會遷校。圖／桃園市政府地政局提供