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龍科三期復活「台積電回來了？」 張善政：市府全力配合

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
懸宕兩年半的竹科龍潭園區擴建計畫傳「大復活」，桃園市長張善政今受訪表示，過去兩年市府「鴨子滑水」積極與竹科管理局及業者協調，後續配合度也非常重要，將全力推動。記者朱冠諭／攝影
懸宕兩年半的竹科龍潭園區擴建計畫傳「大復活」，桃園市長張善政今受訪表示，過去兩年市府「鴨子滑水」積極與竹科管理局及業者協調，後續配合度也非常重要，將全力推動。記者朱冠諭／攝影

懸宕兩年半的竹科龍潭園區擴建計畫傳「大復活」，竹科管理局長胡世民證實，已於日前完成召開龍科三期開發案公聽會，預計擴建土地為104公頃，業界傳出，該筆土地將作為台積電興建次世代先進製程廠區使用。桃園市長張善政今在議會受訪表示，過去兩年市府「鴨子滑水」積極與竹科管理局及業者協調，後續配合度也非常重要，將全力推動。

張善政指出，業者在建廠的壓力非常大，時間也壓得非常緊，過去2年市府一直非常積極跟竹科管理局和業者協調，包括在周邊配套，例如學校要增建、道路交通，還有跟在地居民的溝通都有一起配合。

張善政表示，今天媒體所寫的內容基本上是正確的，但實際上的時程還是要看核定，市府仍尊重主管單位；對於外界關心台積電會不會進駐，他笑回，業者是哪一家，不用猜大家都猜得到，既然竹科管理局還沒有宣布，市府也不便代替宣布，業者就是現在國際上非常夯、建廠時程壓力非常大的這家。

針對水電供應疑慮，張善政指出，電的部分當初就已有規畫；水的部分因為有環評因素，業者希望能夠盡量百分之百使用再生水，目前再生水廠的建設正在內政部審查中。

張善政表示，內政部先前不知道業者要不要進來，所以給市府的容量比較小，現在媒體既然已經正式對外講了，市府將在內政部那邊擴建再生水的能量，希望內政部盡快核定。

台積電

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