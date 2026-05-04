嘉晶連兩日亮燈漲停 AI 基建需求延燒、首季獲利年增逾35倍

受惠AI基礎建設需求延燒，加上首季獲利明顯改善、法說會釋出下半年優於上半年展望，半導體磊晶廠嘉晶（3016）4日早盤延續強勢，股價再度跳空漲停，來到98.6元，上漲8.9元，成交量約1,870張，繼前一交易日後連續兩日攻上漲停，市場大力按讚。

嘉晶近期股價轉強，主要反映基本面回溫。嘉晶首季毛利率17.8%，季增6個百分點、年增11.5個百分點；稅後純益1.01億元，季增117%、年增3,507%，每股稅後純益0.35元，獲利表現較去年同期大幅翻揚。

展望後市，嘉晶董事長徐建華於法說會中指出，受惠AI基礎建設支出強勁，功率元件需求已從GPU延伸至記憶體、I／O、CPU及電源等領域，公司目前看到整體需求確實回溫，下半年營運可望優於上半年，今年展望相對樂觀。

法人指出，AI題材過去多集中在晶圓代工、IC設計與先進封裝，近期資金開始尋找具AI基建延伸需求、低基期獲利轉強的半導體族群，嘉晶在法說會釋出需求回溫與下半年成長訊號後，成為短線資金追逐標的。