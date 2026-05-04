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鴻海低軌衛星 報佳音

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鴻海（2317）大咬AI基建商機之際，低軌衛星布局同步報捷，昨（3）日宣布集團打造的第二代低軌衛星「珍珠號」（PEARL-1A及PEARL-1B）透過SpaceX的獵鷹9號運載火箭順利發射升空，並成功進入預定軌道，象徵鴻海集團在低軌衛星通訊領域邁入全新階段。

鴻海表示，PEARL-1A與PEARL-1B衛星採6U XL設計，主要任務為通訊與太空科學領域的酬載技術驗證，本次兩顆衛星採用前、後的飛行模式，來協同執行星間通訊實驗。

鴻海5月透過美國加州范登堡太空基地，使用獵鷹9號火箭，於執行CAS500-2共乘任務時，送入近地軌道，預計將在軌道上執行為期五年的太空任務。

鴻海表示，相較於第一代珍珠號著重於「衛星對地面站」的通訊實驗與系統驗證，第二代衛星進一步搭載了Ka頻段星際鏈路酬載，這兩顆衛星不僅能實現衛星與地面站之間的寬頻通訊，更將進行兩顆衛星之間的對接傳輸驗證，並配合小型電離層探針監測太空通訊環境。透過此項技術，鴻海能更有效掌握衛星通訊網路的波束規劃與星系設計工具，強化應用能力。

太空 鴻海

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