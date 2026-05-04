OpenAI躍數位管家 廣達、緯創等受惠

OpenAI強攻AI代理報捷，旗下程式碼生成工具Codex重大升級，不再局限於程式開發領域，跨足通用電腦操控的代理市場，化身數位管家，執行長奧特曼高喊：「Codex正在經歷屬於自己的ChatGPT時刻」。業界看好，OpenAI的AI代理大進化，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等夥伴同步沾光。

Codex為OpenAI旗下程式碼生成工具，主要用於程式開發領域，這次升級在AI代理領域大躍進，引發業界高度關注。

根據OpenAI AI官方公告，Codex現已全面整合Slack、Gmail、Google日曆、Google Docs與Sheets等主流辦公應用軟體，無論是研究與規劃，或是文件、簡報、試算表等，Codex都能提供協助。

這意味Codex功能已不僅限於程式碼生成，只侷限於工程師市場，搖身一變成為一個能讀取電子郵件、回覆訊息、操作文件的數位管家，面向商機更廣大的AI代理市場。

OpenAI共同創辦人暨總裁Greg Brockman公開表態，「Codex人人可用，電腦上的任何任務都能完成。」奧特曼發文呼應，「Codex正在經歷ChatGPT時刻！」

Codex迎來其爆發時刻，輝達率先表態力挺，執行長黃仁勳寄信給全體員工指出，Codex不限軟體團隊，開放公司九部門逾萬名員工，範圍涵蓋工程、產品、法務、市場、財務、銷售、人力資源、營運及開發者計畫，所有員工均獲早期使用權。

OpenAI當前AI伺服器主要由鴻海、廣達、緯創等ODM大廠分食訂單。隨著OpenAI在代理AI領域有重大突破，後續可望持續強化算力建置，有利相關台廠供應鏈AI伺服器業務續強。

鴻海集團搶攻AI推論市場，大客戶輝達旗下最新AI推論機櫃Groq 3 LPX傳出提前於第3季出貨，由鴻海獨家供應運算托盤（Compute tray），並擔負LPX機櫃整櫃組裝主要供應商重任，與輝達一起搶食AI推論市場商機。

法人看好，鴻海受惠輝達AI推論機櫃新單落袋，加上在輝達新一代Vera Rubin平台市占率可望提升到55%到60%，將帶動鴻海下半年AI伺服器業務強勁成長，推升業績爆發。