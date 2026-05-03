龍科三期大復活 台積傳要在龍潭蓋埃米廠 漢唐、帆宣迎千億建廠大單

懸宕兩年半的竹科龍潭園區擴建計畫（龍科三期）大復活，傳出台積電（2330）將重返龍潭蓋次世代埃米級製程晶圓廠，投資額上看五、六千億元，引爆新一波建廠大商機，漢唐（2404）、帆宣（6196）等台積電建廠夥伴將迎來總規模逾千億元大單。

無塵室機電大廠漢唐是台積電重要協力廠，更是台積電力邀赴美建協助建廠的主力，業界預期，台積電若在龍科三期啟動次世代廠區建設，漢唐承接的建廠訂單份額將最多，成為最大贏家。

漢唐與台積電合作多年，深獲台積電信任，除了深入參與其2奈米廠建置外，並加大投入CoWoS先進封裝廠建造，以強化技術優勢與市場競爭力，在海內外的先進封裝廠多所掌握。

漢唐訂單動能強勁，同步展現在亮眼的財報上。漢唐公告，去年稅後純益90.69億元，創新高年增46.5%，美股純益48.08元，連續四年刷新獲利紀錄。今年首季合併營收202.88億元，雖季減1.2%，仍是歷年最強的第1季，年增率高達76.2%。

業界看好，台積電一旦進駐龍科三期蓋次世代製程廠區，因埃米級製程更精密，無塵室與廠務相關建設要求更高，將助力漢唐基本面持續升溫。

帆宣是半導體廠務二次配市場市占率龍頭，近期接單同步強強滾，該公司去年稅後純益32.36億元，年增79.8%，每股純益15.5元，繳出史上獲利新高佳績。今年首季合併營收143.09億元，雖季減2.3%，但年增7.9%，為同期次高。

帆宣表示，受惠於台灣先進封裝設備出貨放量，加上美國、日本、德國及新加坡的晶圓廠建廠工程陸續啟動，推升在手訂單創新高。預估消化這批訂單，「要忙到2027年之後了！」。

另外，隨著晶圓製程更精密，對水處理要求同步增加，高科技廠水處理業者兆聯實業也將搭上這波商機。兆聯實業看好，半導體、記憶體及PCB客戶加速擴產，帶動公司營收，首季財報有望較上季「三率三升」，累計在手訂單金額較去年底212.6億元成長，再創新高。

龍科三期原是台積電規劃興建1.4奈米廠區重鎮，當時引發全台高度關注，惟過程遭遇當地居民反對，台積電2023年10月宣布放棄進駐，並將先進製程重心向南延伸至高雄、台南等地。

懸宕兩年半之後，龍科三期開發案「大復活」，原本反對開發的當地居民態度轉變，竹科管理局長胡世民證實，已於日前召開龍科三期開發案公聽會，預計擴建面積為104公頃。業界傳出，該筆土地將作為台積電建次世代先進製程廠區使用。

台積電先進製程產能嚴重供不應求，正積極全球擴產，在台灣更面臨新廠用地不足問題。如今龍科三期大復活，業界傳出就是為了滿足台積電蓋次世代晶圓廠。

一旦台積電重啟龍潭晶圓廠計畫，業界預期將導入次世代埃米級製程，啟動高達五、六千億元的大投資，先進製程在台灣扎根更穩，並且更能滿足輝達、蘋果等大客戶需求。

胡世民指出，龍科三期104公頃擴建計畫可行性研究已於3月中旬通過國科會審核，預計5月提報籌設計畫（細部規劃），待審議通過將呈報行政院。科管局已同步推進相關環評作業，並與桃園市政府保持密切合作，以加速開發時程，滿足半導體與高科技產業長期用地需求。