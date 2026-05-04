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龍科3期擴建復活 傳台積電埃米級製程進駐

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台積電龍潭建廠 漢唐、帆宣迎千億商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

懸宕兩年半的竹科龍潭園區擴建計畫（龍科三期）大復活，傳出台積電（2330）將重返龍潭蓋次世代埃米級製程晶圓廠，投資額上看五、六千億元，引爆新一波建廠大商機，漢唐（2404）、帆宣（6196）等台積電建廠夥伴將迎來總規模逾千億元大單。

無塵室機電大廠漢唐是台積電重要協力廠，更是台積電力邀赴美協助建廠的主力，業界預期，台積電若在龍科三期啟動次世代廠區建設，漢唐承接的建廠訂單份額將最多，成為最大贏家。

漢唐與台積電合作多年，深獲台積電信任，除了深入參與其2奈米廠建置外，並加大投入CoWoS先進封裝廠建造，以強化技術優勢與市場競爭力，在海內外的先進封裝廠多所掌握。

漢唐訂單動能強勁，同步展現在亮眼的財報上。漢唐公告，去年稅後純益90.69億元，創新高，年增46.5%，每股純益48.08元，連續四年刷新獲利紀錄。今年首季合併營收202.88億元，雖季減1.2%，仍是歷年最強的第1季，年增率高達76.2%。

業界看好，台積電一旦進駐龍科三期蓋次世代製程廠區，因埃米級製程更精密，無塵室與廠務相關建設要求更高，將助力漢唐基本面持續升溫。

帆宣是半導體廠務二次配市場市占率龍頭，近期接單同步強強滾，該公司去年稅後純益32.36億元，年增79.8%，每股純益15.5元，繳出史上獲利新高佳績。今年首季合併營收143.09億元，雖季減2.3%，但年增7.9%，為同期次高。

帆宣表示，受惠於台灣先進封裝設備出貨放量，加上美國、日本、德國及新加坡的晶圓廠建廠工程陸續啟動，推升在手訂單創新高。預估消化這批訂單，「要忙到2027年之後了！」。另外，隨著晶圓製程更精密，對水處理要求同步增加，高科技廠水處理業者兆聯實業也將搭上這波商機。

CoWoS 帆宣 台積電

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