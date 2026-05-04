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龍科3期擴建復活 傳台積電埃米級製程進駐

聯合報／ 記者李珣瑛／新竹報導
竹科龍潭園區擴建計畫（龍科三期）大復活，原本反對開發的當地居民態度轉變，預計擴建土地為一○四公頃。。 圖／聯合報系資料照片
竹科龍潭園區擴建計畫（龍科三期）大復活，原本反對開發的當地居民態度轉變，預計擴建土地為一○四公頃。。 圖／聯合報系資料照片

懸宕兩年半的竹科龍潭園區擴建計畫（龍科三期）「大復活」，原本反對開發的當地居民態度轉變，竹科管理局長胡世民證實，已於日前完成召開龍科三期開發案公聽會，預計擴建土地為一○四公頃。業界傳出，該筆土地將作為台積電建次世代先進製程廠區使用。

龍科三期原是台積電規畫興建一點四奈米廠區重鎮，但過程遭遇當地居民反對，台積電二○二三年十月宣布放棄進駐，並將先進製程重心向南延伸至高雄台南等地。

台積電先進製程產能嚴重供不應求，正積極全球擴產，在台灣更面臨新廠用地不足問題。一旦台積電重啟龍潭晶圓廠計畫，業界預期將導入次世代埃米級製程，啟動高達五、六千億元的大投資，先進製程在台灣扎根更穩，更能滿足輝達、蘋果等大客戶需求。

胡世民指出，龍科三期一○四公頃擴建計畫可行性研究已於三月中旬通過國科會審核，預計五月提報籌設計畫（細部規畫），待審議通過將呈報行政院。

科管局已經同步推進相關環評作業，並與桃園市政府保持密切合作，以期加速開發時程，滿足半導體與高科技產業長期用地需求。

據了解，國科會將於下周一（十一日）召開園區審議委員會，龍科三期籌設計畫為審議項目之一。

回顧龍科三期擴建發展歷程，原規畫徵收一五八點五九公頃土地，並於二○二六年中約可提供約八十公頃工業用地，以供廠商建廠之用。

由於該用地有高達百分之八十八為私人土地，開發案引起當地居民不滿，並且在社運人士加入運作下，組成「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」，多次北上凱道及南下竹科管理局抗議，台積電因而宣布放棄進駐，也讓龍科三期開發案一直懸宕至今。

竹科管理局其後縮減擴建面積為八十九點六公頃，並完成二次公聽會說明，獲多數地主支持。然而因為該區周邊土地所有人後續表達響應政府「桃竹苗大矽谷計畫」願納入龍科三期擴建意願，致最終擴建面達一○四公頃，估計開發完成約可提供五十公頃工業用地。

台南 台積電 高雄

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