高盛：聯發科2027年EPS可達132.18元 目標價調到5,000元為法人最高

高盛證券釋出報告指出，聯發科（2454）受惠於AI特殊應用IC（ASIC）的上升周期才剛開始，一直到2028年的獲利空間都很大。高盛將聯發科目標價一舉從2,454元大幅調高103%到5,000元，登上法人圈最高價，並重申「買進」評等。

高盛指出，聯發科獲利有上行空間，主要是來自於次世代AI ASIC專案所支撐。聯發科新一代專案的平均售價將比目前世代高出數倍，因為除了I/O晶粒以外，聯發科還有機會參與運算晶片設計流程。而且，由於新專案的內容價值更高，預期將提升毛利率，進而擴大至2028年的獲利上行空間。

因此，高盛將聯發科2028年的AI ASIC預估營收從190億美元大幅提高到480億美元，屆時將占總營收的66%。雖然投資人對第二種先進封裝方案有疑慮，但聯發科強調第二種方案有其優點，且執行進度良好。

在AI ASIC強勁成長展望的支撐下，高盛將聯發科2027年的預估營收年增率從60%上調到61%，2028年預估營收年增率更從29%大幅調高到111%，營業利益率則將從2027年的22%提高到2028年的33%。

高盛將聯發科今年的預估每股稅後純益（EPS）從51.7元上調到63.29元、2027年的預估EPS從122.72元調高到132.18元、2028年的預估EPS從177.38元大幅調高到406.51元；基於2027年下半年至2028年上半年的預估EPS，給予25倍的本益比，依據此調高目標價；重申「買進」評等，隱含92%的上漲空間。

這是今年以來高盛第三次上調聯發科目標價，從年初時的1,400元三級跳到5,000元。在外資法人中，目前的次高價是瑞銀的3,400元，接著是摩根士丹利的2,988元、花旗及麥格理的2,800元。