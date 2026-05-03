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南電4月營收創40個月高點 AI用載板出貨旺

中央社／ 台北3日電

IC載板大廠南電今天公布4月自結合併營收新台幣44.5億元，是2023年1月以來高點，月增3.73%，較2025年同期成長39.47%；南電今年前4月累計自結合併營收156.28億元，年成長34.15%。

南電股價4月30日首次攻上千元大關，終場鎖漲停1005元。南電先前公布2月單月自結歸屬母公司業主獲利新台幣2.95億元，大幅年增402.78%，單月每股純益0.46元。

南電將於5月14日舉行股東會，在先前公布致股東營業報告書中，南電指出，人工智慧AI帶動雲端和邊緣運算應用成長，預期今年營運績效將比2025年再提升，持續擴大AI伺服器和高階交換器應用IC載板和電路板產品應用。

法人指出，南電持續受惠主要高階伺服器AI晶片與記憶體載板拉貨力道，高階AI晶片量產，整體ABF載板供需吃緊，也使載板尺寸擴大、層數增加，南電擴充並轉型樹林廠產線，因應高階網通及資料中心晶片載板需求，南電ABF主要產能在新北樹林、桃園錦興廠以及中國大陸昆山廠等。

營收 績效 南電

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