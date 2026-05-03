鴻勁 CPO 光電同測機拚量產！對兩水冷陣營 MCCP、MCL 競爭這樣說

輝達Vera Rubin平台將於下半年量產，半導體測試設備大廠鴻勁精密因接單優於預期，除上修今年產能規劃，更首次揭露兩大晶片級散熱方案MCCP（微通道冷板，Micro Channel Cold Plate）與MCL（微通道上蓋，Micro Channel Lid）技術之爭：MCCP量產速度將快於MCL，但客戶會讓兩技術並存發展。

隨AI晶片換代量產，而不論是ASIC或X86 AI晶片耗能都大幅提昇，今年散熱方案最大變化是除水冷板外，晶片散熱也新出現兩大技術：MCL（微通道上蓋）與MCCP（微通道冷板），鴻勁身為半導體關鍵測試設備大廠，業績近年也大幅走揚，公司4月30日舉行緘默期前最後一場法說會時透露兩大散熱技術看法。

MCCP技術目前以奇鋐與雙鴻為主，MCL以健策及雙鴻為主，僅雙鴻宣布兩技術並重研發，而散熱龍頭奇鋐更放話不看好MCL技術是「壞的商業模式」，因有無法克服金屬邊角易阻塞及晶片翹曲兩問題，獨重壓MCCP技術，放話今年下半月產能上看100萬片，顯示兩陣營技術角力激烈。

鴻勁身為AI晶片大廠關鍵測試設備夥伴，自然也需要測試MCCP及MCL兩大散熱方案對晶片導熱幫助，對此鴻勁首度指出，MCCP會率先於第3季度量產，散熱密度效益提升兩倍，而MCL晚一點，供應商已進入交給客戶封裝及驗證最後階段，若最終設計過關，鴻勁3個月內可以交付測試原型機給客戶。

鴻勁對兩水冷技術之爭，表示兩規格會並存，各司其職。鴻勁指出，兩技術並非完全互斥的競爭關係，會在市場上共存，MCL的成本非常高昂，客戶不會在所有產品上都採用MCL，而是會根據成本評估，部分產品採用MCL，部分採用MCCP或傳統水冷板。

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透露隨高階封裝CPO（共封裝光學）技術要求，公司將重點放在最終成品的「光電同測」製程（Insertion 4），目前鴻勁也是市場上唯一具有明確量產時程規劃的供應商，正與大型客戶進行合作，將在今年底或明年產生龐大的量產設備需求。

今年鴻勁除新製程機台將放量，機台單價也向上提升，首先是光電同測設備是全新開發，不僅機台數量需求可觀，鴻勁表示產品單價（ASP）也將顯著高於過去純電測試的設備，將是未來極大的成長動能。

其次，為避免高價晶片在測試過程中受損，鴻勁在高階設備加裝視覺檢測系統，公司預告今年已接獲約1000台加裝此系統的訂單，這將為高階FT（最終測試）設備的ASP提升約10%至15%。

另外今年ASIC晶片快速成長，今年鴻勁的SLT（系統級測試）設備將帶來顯著貢獻，公司預估現在掌握約60%～70%的ASIC晶片SLT市占率，未來仍有機會成長。