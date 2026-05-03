快訊

爆發詐領助理費案後 北市前勞動局長陳信瑜宣布退選高市議員

增強骨密度無需複雜訓練 研究揭每天做1事就有助延緩骨質流失

碰一聲！板南線車廂玻璃突碎裂嚇壞民眾 北捷說明原因了

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻勁 CPO 光電同測機拚量產！對兩水冷陣營 MCCP、MCL 競爭這樣說

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
鴻勁發言人翁德奎表示ASIC市占率超過6~7成。王郁倫／攝影
鴻勁發言人翁德奎表示ASIC市占率超過6~7成。王郁倫／攝影

輝達Vera Rubin平台將於下半年量產，半導體測試設備大廠鴻勁精密因接單優於預期，除上修今年產能規劃，更首次揭露兩大晶片級散熱方案MCCP（微通道冷板，Micro Channel Cold Plate）與MCL（微通道上蓋，Micro Channel Lid）技術之爭：MCCP量產速度將快於MCL，但客戶會讓兩技術並存發展。

隨AI晶片換代量產，而不論是ASIC或X86 AI晶片耗能都大幅提昇，今年散熱方案最大變化是除水冷板外，晶片散熱也新出現兩大技術：MCL（微通道上蓋）與MCCP（微通道冷板），鴻勁身為半導體關鍵測試設備大廠，業績近年也大幅走揚，公司4月30日舉行緘默期前最後一場法說會時透露兩大散熱技術看法。

MCCP技術目前以奇鋐與雙鴻為主，MCL以健策及雙鴻為主，僅雙鴻宣布兩技術並重研發，而散熱龍頭奇鋐更放話不看好MCL技術是「壞的商業模式」，因有無法克服金屬邊角易阻塞及晶片翹曲兩問題，獨重壓MCCP技術，放話今年下半月產能上看100萬片，顯示兩陣營技術角力激烈。

鴻勁身為AI晶片大廠關鍵測試設備夥伴，自然也需要測試MCCP及MCL兩大散熱方案對晶片導熱幫助，對此鴻勁首度指出，MCCP會率先於第3季度量產，散熱密度效益提升兩倍，而MCL晚一點，供應商已進入交給客戶封裝及驗證最後階段，若最終設計過關，鴻勁3個月內可以交付測試原型機給客戶。

鴻勁對兩水冷技術之爭，表示兩規格會並存，各司其職。鴻勁指出，兩技術並非完全互斥的競爭關係，會在市場上共存，MCL的成本非常高昂，客戶不會在所有產品上都採用MCL，而是會根據成本評估，部分產品採用MCL，部分採用MCCP或傳統水冷板。

輝達CPO光電同測機台訂單100%掌握！

透露隨高階封裝CPO（共封裝光學）技術要求，公司將重點放在最終成品的「光電同測」製程（Insertion 4），目前鴻勁也是市場上唯一具有明確量產時程規劃的供應商，正與大型客戶進行合作，將在今年底或明年產生龐大的量產設備需求。

今年鴻勁除新製程機台將放量，機台單價也向上提升，首先是光電同測設備是全新開發，不僅機台數量需求可觀，鴻勁表示產品單價（ASP）也將顯著高於過去純電測試的設備，將是未來極大的成長動能。

其次，為避免高價晶片在測試過程中受損，鴻勁在高階設備加裝視覺檢測系統，公司預告今年已接獲約1000台加裝此系統的訂單，這將為高階FT（最終測試）設備的ASP提升約10%至15%。

另外今年ASIC晶片快速成長，今年鴻勁的SLT（系統級測試）設備將帶來顯著貢獻，公司預估現在掌握約60%～70%的ASIC晶片SLT市占率，未來仍有機會成長。

雙鴻 晶片 鴻勁

延伸閱讀

華為將稱霸陸AI晶片市場 今年銷售額估大增60%

研調：台積電先進製程領先 3奈米產能估2026年底逾5奈米

受惠雲端大廠自研晶片、資料中心需求旺 聯發科、世芯、創意迎豐收年

AI、HPC、ASIC等晶片需求增，它3月營收年增111%創新高，今年營收能翻倍？

相關新聞

鴻勁 CPO 光電同測機拚量產！對兩水冷陣營 MCCP、MCL 競爭這樣說

輝達Vera Rubin平台將於下半年量產，半導體測試設備大廠鴻勁精密因接單優於預期，除上修今年產能規劃，更首次揭露兩大晶片級散熱方案MCCP（微通道冷板，Micro Channel Cold Pla

受惠雲端大廠自研晶片、資料中心需求旺 聯發科、世芯、創意迎豐收年

AI資料中心應用前景大好，加上Google與AWS都強調自研晶片將大量出貨，帶旺台系特殊應用IC（ASIC）業者。除在此領域耕耘多年的世芯與創意，聯發科ASIC業務也開花結果，外界預期三家業者今年都將

ASIC市場迎來好光景 IC設計廠力守毛利率

資料中心AI應用客製化晶片需求大增，特殊應用IC（ASIC）市場迎來好光景，不過IC設計業者也坦言，業績進補是一回事，接下來就是要守住毛利率。

PCB鏈火熱 產值拚新高 臻鼎、欣興等前景看旺

受惠人工智慧（AI）、低軌衛星等多元應用助攻，加上蘋果新品將步入備貨旺季，法人看好，台灣印刷電路板（PCB）產業鏈產值可望自兆元規模再升級，挑戰1.5兆元新紀錄，後續再加速挑戰2兆元。

PCB台廠赴泰國設點 催油門

全球印刷電路板（PCB）族群積極搶進泰國設廠，泰國統計已有逾60個工廠規畫當地投產，業界估泰國最快2030年將躍居前四大產地，目前包含臻鼎、欣興、華通、金像電等皆卡位布局泰國廠，華通泰國廠去年更已率先

研調：台積電先進製程領先 3奈米產能估2026年底逾5奈米

研究機構最新研究顯示，晶圓代工龍頭台積電（2330）先進製程持續領先三星（Samsung）晶圓代工以及英特爾（Intel）IFS，並積極擴充3奈米家族產能，估2026年底產能將超過5奈米家族。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。