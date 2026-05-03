精測4月和前4月營收創新高 AI晶片測試強勁

半導體測試介面廠中華精測今天公布4月自結合併營收，首次突破新台幣5億元達5.23億元，月增7.3%，較2025年同期成長30.2%，累計今年前4月自結合併營收18.81億元，年成長21%，也刷新歷史紀錄。

精測說明，4月營收成長動能主要來自人工智慧AI晶片應用帶動測試需求，全球次世代AI晶片效能提升，對應的測試介面技術難度大幅增加，帶動高效能運算（HPC）相關測試介面產品出貨量顯著增加。

展望未來，精測表示，積極布局AI相關應用BIB（Burn-in Board）、SLTB（System Level TestBoard）等測試介面，並啟動驗證規劃，在研發方面，持續強化高速訊號、大功率、散熱及大尺寸等測試介面技術解決方案。

在桃園3廠布局，精測指出，加快3廠興建與租賃廠房的建置進度，提升生產規模，因應客戶今年下半年的產能需求。

精測先前預估，今年業績逐季成長態勢明確，預期8月底產能可倍增，但產能仍將供不應求，2027年上半年持續評估擴產計畫。

精測董事會先前決議通過新建3廠預算追加計畫，追加預算金額4.994億元，追加後總預算金額至25.064億元，加計土地及設備款總投資金額預計將增至40.87億元。