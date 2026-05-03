聽新聞
0:00 / 0:00
精測4月和前4月營收創新高 AI晶片測試強勁
半導體測試介面廠中華精測今天公布4月自結合併營收，首次突破新台幣5億元達5.23億元，月增7.3%，較2025年同期成長30.2%，累計今年前4月自結合併營收18.81億元，年成長21%，也刷新歷史紀錄。
精測說明，4月營收成長動能主要來自人工智慧AI晶片應用帶動測試需求，全球次世代AI晶片效能提升，對應的測試介面技術難度大幅增加，帶動高效能運算（HPC）相關測試介面產品出貨量顯著增加。
展望未來，精測表示，積極布局AI相關應用BIB（Burn-in Board）、SLTB（System Level TestBoard）等測試介面，並啟動驗證規劃，在研發方面，持續強化高速訊號、大功率、散熱及大尺寸等測試介面技術解決方案。
在桃園3廠布局，精測指出，加快3廠興建與租賃廠房的建置進度，提升生產規模，因應客戶今年下半年的產能需求。
精測先前預估，今年業績逐季成長態勢明確，預期8月底產能可倍增，但產能仍將供不應求，2027年上半年持續評估擴產計畫。
精測董事會先前決議通過新建3廠預算追加計畫，追加預算金額4.994億元，追加後總預算金額至25.064億元，加計土地及設備款總投資金額預計將增至40.87億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。