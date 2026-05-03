TASA成立台灣首座太空新創基地 拚第3季正式啟用

全球太空產業快速進入商業化與規模化，國家太空中心（TASA）成立台灣首個太空產業加速器「TASA iS PARK 星創基地」，目前已進入招商與進駐審查階段，預計第3季正式啟用，將作為連結技術、產業與資本的加速引擎，協助台廠利用既有優勢，敲進國際太空供應鏈，期盼長期目標能孕育出台灣首隻太空產業獨角獸。

近年全球太空投資已突破千億美元規模，產業重心正從技術研發轉向商業應用與市場落地。TASA指出，台灣在太空領域已具備一定技術基礎，但在新創育成、產業鏈整合與國際資本鏈結仍有關鍵缺口，因此推動「TASA iS PARK 星創基地」，整合技術與商業資源、共創機制及市場管道，降低新創公司進入太空產業門檻。

TASA表示，基地將設於國立陽明交通大學博愛校區賢齊館，選址具有2大意義，首先結合學研能量，使人才與創新技術成為挹注星創基地的持續來源；其次位於新竹市內的太空產業聚落中心，鄰近太空中心總部，可串聯新竹科學園區資通訊（ICT）與半導體產業聚落。

放眼全球，美國、歐洲、日本等太空機構都推新創支持機制，以美國國家航空暨太空總署（NASA）主導小型企業創新研究計畫（SBIR）Ignite計畫為例，強調商業化優先，每年資助約10餘家新創，提供150萬美元的非稀釋性資金，支持新創研發，讓技術從實驗室進入市場。曾獲支持的螢火蟲太空（Firefly Aerospace）、紅線（Redwire）等皆成功打進商業市場。

歐洲ESA BIC（ESA Business Incubation Center）隸屬於歐洲太空總署（ESA），建立橫跨22個會員國、30個中心的國際化網路，提供辦公空間、技術輔導與啟動資金，至今累計培育超過2200家新創。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）推動J-SPARC，採產業共創模式，JAXA工程師與企業共同開發專案，降低技術門檻與研發風險。其中，小型地球觀測衛星開發商Axelspace，就是J-SPARC共創的成功案例之一。

TASA表示，除參考國際成功案例外，也依據台灣產業特性與未來成長方向，採取3種模式混合型加速器，在技術面扣合台灣太空3期計畫發展主軸，結合TASA研發能量與驗測資源；在商業面強調市場出口應用並導入創投與國際市場鏈結；在產業面與台灣既有半導體、ICT與製造業等優勢產業緊密跨域整合。

TASA說明，「TASA iS PARK 星創基地」定位為以市場導向為核心，結合技術驗證與國際鏈結的亞洲太空創新入口。目前多家新創企業表達進駐意願，正進入招商與進駐審查階段，同時有20餘家企業擬加入共創夥伴行列，共創團隊類型涵蓋衛星、通訊、遙測、光學等太空新創，另有ICT與半導體跨域團隊、傳統製造轉型太空應用企業，以及規劃來台落地的國際新創。

TASA表示，基地短期目標為鏈結美國矽谷、納斯達克、華爾街及英國衛星產業聚落SAC，以及歐洲、日本等太空產業網絡，建立台灣太空新創產業聚落；中期目標為加速首批團隊進入國際太空供應鏈，對接主流太空商業市場；長期目標為培育具國際競爭力的台灣太空企業，孕育台灣首隻太空產業獨角獸。

TASA指出，「TASA iS PARK 星創基地」將重點培養衛星製造供應鏈、地面設備與衛星系統整合技術、數據應用與AI服務等3大類產業，讓台灣不只是太空產業的供應鏈成員，而是成為具有商業影響力的太空產業參與者。