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PCB台廠赴泰國設點 催油門

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

全球印刷電路板（PCB）族群積極搶進泰國設廠，泰國統計已有逾60個工廠規畫當地投產，業界估泰國最快2030年將躍居前四大產地，目前包含臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、金像電（2368）等皆卡位布局泰國廠，華通泰國廠去年更已率先獲利。

根據研究機構數據，全球PCB市場在AI基礎設施投資帶動下持續成長，2025年市場規模達924億美元；展望2026年估攀升至1,137億美元，年成長率23.1%。報告指出，AI算力需求成為推升全球PCB產業成長主要動能，並加速高階製造與供應鏈重組，為泰國產業與經濟帶來新一波成長契機。

從泰國PCB產業發展軌跡來看，近年已有超過60家PCB製造商進駐，當地正逐步朝高值化製造據點邁進，並持續承接AI伺服器、高階通訊與汽車電子等應用需求。

台灣電路板協會分析，泰國PCB產業雖快速擴張，但整體生態系仍有待完善。目前有46%業者在地採購比例低於20%，顯示在地供應鏈整合仍待加強，同時包括人才缺口、基礎設施等仍有待加強。

欣興 金像電 泰國

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