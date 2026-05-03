ASIC市場迎來好光景 IC設計廠力守毛利率

資料中心AI應用客製化晶片需求大增，特殊應用IC（ASIC）市場迎來好光景，不過IC設計業者也坦言，業績進補是一回事，接下來就是要守住毛利率。

IC設計業通常希望維持至少四成以上毛利率，但目前ASIC晶片市場競爭激烈，業者指出，雲端服務供應商（CSP）就是要降低成本才自研晶片，因此相關ASIC案件看起來總金額龐大，衝刺營收有幫助，但毛利率其實較低。

依照不同合作深度，ASIC晶片案有不同毛利率水準，有的尚可，是業界爭搶的肥肉，但據了解，也有業者承接毛利率個位數百分比案件，幾乎只幫客戶投片與物流事宜，看起來風光，實質貢獻並不多。

IC設計業高層提到，目前ASIC市場發展有「能力的詛咒」，設計ASIC業者能力愈強，初期會受到客戶倚賴，但後續隨著合作成長客戶設計實力愈來愈好，就會另尋能力較弱的ASIC業者搭配，透過比價降低自研晶片成本，對ASIC業者來說，只能不斷提高讓客戶必須依賴的技術門檻。