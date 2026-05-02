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借重余振華封裝經驗 聯發科給了最新回應

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照
聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照

針對最新傳出去年7月退休的台積電前研發副總余振華加入公司，聯發科（2454）於2日表示，余振華自台積電榮退後，非常榮幸能邀請他擔任聯發科的非全職顧問。期盼借重其深厚的業界經驗與技術專長，協助該公司高階封裝未來技術的前瞻探索與路徑規劃，同時指導公司深化在台積電高階封裝相關產品與技術的研發及投資布局。

外界依此解讀，聯發科借重余振華的經驗，應是著重於深化與台積電方面的先進封裝合作，並非外傳加速導入英特爾（Intel）EMIB-T封裝的學習曲線。

聯發科執行長蔡力行近日在法說會上透露，該公司持續以多種方式創造更多價值，包括在晶片、封裝等方面。該公司正投資於兩種封裝技術方案，因為整個行業對於AI基礎建設的需求相當高，封裝也成為整體解決方案中相當關鍵的一環，投資眾多技術是為了更好地應對不同客戶提出的各種需求。第二種封裝方案確實有其優點，技術層面上效果看起來很不錯。聯發科會與兩種封裝方案的夥伴緊密合作，提供客戶優質高效益的解決方案。

蔡力行 聯發科 台積電

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