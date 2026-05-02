蘋果財報、展望 寫驚奇 產品需求非常強勁

蘋果公司（Apple）上季財報亮眼，所有產品營收、與大中華區營收全面超乎預期，本季營收成長率預測也帶來驚喜，顯示潛在需求依然強勁，即便供應限制與記憶體成本上漲帶來壓力，但蘋果仍有定價、產品組合和服務等方式消化成本，又不大幅壓縮短期利潤。蘋果股價1日在美股早盤大漲逾2%。

蘋果公布，在止於3月28日的年度第2季（上季）營收年比成長16.6%，至1,111.8億美元，為歷來同期新高，每股純益（EPS）2.01美元，毛利率升至約49.3%，全都優於華爾街預期，也顯示服務業務與產品組合改善帶動獲利能力提升。

執行長庫克表示，上季營收成長的主力為iPhone 17系列的「超凡」需求，以及3月推出的599美元平價筆電MacBook Neo，正吸引世界各地的消費者。

上季iPhone營收年增22%至約569.9億美元，也是同期新高，「需求非常強勁」，所有主要市場的iPhone銷售都成長二位數百分比，而且因處理器供應限制影響，iPhone營收並未完全反映需求。

上季Mac營收成長5.7%到84億美元，庫克表示上季換機，及轉投到Mac陣營的消費者創紀錄，需求超乎預期，但銷售受到供應限制的制約；iPad營收增長8%到69.1億美元，主要為iPad Pro與搭載A16晶片的基本款iPad熱銷；可穿戴裝置、家庭及配件事業營收也年增5%到79億美元，服務事業營收也增加16%，到創紀錄的309.8億美元。

上季大中華區營收成長28%至205億美元，成長率為各地區之冠，且遠優於市場預期，庫克表示iPhone已是中國大陸都會區最暢銷的智慧手機，Mac Mini是當地最熱銷的桌上型電腦，MacBook Air是賣最好的筆電。

蘋果預估本季營收將年增14%-17%，高於市場預期，毛利率將介於47.5%-48.5%，暗示服務事業營收將成長約16%。

針對供應鏈限制與記憶體晶片價格上漲，庫克表示蘋果上季受供應受限影響的產品主要是iPhone，Mac受衝擊較小，因先進製程晶片供應緊俏，本季的供應瓶頸依然是先進節點晶片、而非記憶體晶片，雖然本季的記憶體晶片成本將「顯著上升」，未來對業務的影響也「愈來愈大」。他說，蘋果將檢視各種因應記憶體價格上漲的選項，不會預測供需恢復平衡的時間，暗示近期仍將供不應求。

針對關稅議題，庫克表示，正申請退還先前支付的美國關稅，並計畫將資金用於投資美國創新與先進製造。