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庫克：記憶體成本日益影響蘋果業務

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

蘋果上季財報亮眼，所有產品營收、與大中華區營收全面超乎預期，本季營收成長率預測也帶來驚喜，顯示潛在需求依然強勁，即便供應限制與記憶體成本上漲帶來壓力，但蘋果仍有定價、產品組合和服務等方式消化成本，又不大幅壓縮短期利潤。

蘋果公布，上季營收年成長百分之十六點六、至一一一一點八億美元，為歷來同期新高，每股純益二點○一美元，毛利率升至約百分之四十九點三，全都優於華爾街預期，也顯示服務業務與產品組合改善帶動獲利能力提升。

執行長庫克表示，上季iPhone營收年增百分之廿二至約五六九點九億美元，也是同期新高，「需求非常強勁」，所有主要市場的iPhone銷售都成長二位數百分比，而且因處理器供應限制影響，iPhone營收並未完全反映需求。

上季Mac營收成長百分之五點七到八十四億美元，庫克表示上季換機及轉投到Mac陣營的消費者創紀錄，需求超乎預期，但銷售受到供應限制的制約。此外，服務事業營收也增加百分之十六，到創紀錄的三○九點八億美元。上季大中華區營收成長百分之廿八至二○五億美元，成長率各地區之冠。

蘋果預估本季營收將年增百分之十四至百分之十七，高於市場預期，毛利率將介於百分之四十七點五至百分之四十八點五，暗示服務事業營收將成長約百分之十六。

針對供應鏈限制與記憶體晶片價格上漲，庫克表示蘋果上季受供應受限影響的產品主要是iPhone，Mac受衝擊較小，因先進製程晶片供應緊俏，本季的供應瓶頸依然是先進節點晶片、而非記憶體晶片，雖然本季的記憶體晶片成本將「顯著上升」，未來對業務的影響也「愈來愈大」。

他說，蘋果將檢視各種因應記憶體價格上漲的選項，不會預測供需恢復平衡的時間，暗示近期仍將供不應求。

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