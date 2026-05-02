三星4奈米良率達80% 輝達投資AI新創下單

外媒報導，三星半導體4奈米良率突破80%，邁入成熟量產階段。輝達（NVIDIA）投資新創AI業者Groq的AI語言處理晶片（LPU）由三星代工，鴻海（2317）獨家代工Groq LPU的運算托盤（Compute tray），也是搭載LPU的AI伺服器機櫃主力供應商，隨著晶片量產出貨，可望挹注鴻海下半年業績。

科技網站「Wccftech」報導，三星4奈米已具備與一線代工廠競爭的實力。輝達投資的AI新創Groq，將其主打AI推論的LPU全面交由三星代工，從第二代到最新第三代產品皆採用4奈米製程，合作持續深化。

業界認為，AI應用從大語言模型訓練走向推論，對成本與供應穩定性的要求提升，成熟先進製程需求快速升溫，三星剛好進入市場。

法人表示，LPX機櫃中的LP30與LP35晶片，在2026年與2027年的出貨量，將達到150萬顆與250萬顆，預期LPX機櫃今年第3季開始出貨，首批出貨約6,000櫃，2027年再出貨1萬櫃（不含下一代LP40的晶片機櫃），鴻海獨家供應Compute tray，在機櫃中占主要出貨份額。

輝達VR200 NVL72預計在第3季末出貨，法人預估，鴻海在2025年出貨1.2萬台輝達的GB系列機櫃，占比約43%，預期在Google（占比近100%）、亞馬遜AWS與微軟（占比超過50%）等客戶的推動下，鴻海AI伺服器今年市占率有望提升到55%到60%。受到輝達LPX機櫃與VR機櫃兩大新產品加持之下，鴻海下半年業績可望爆發。

鴻海指出，目前在全球AI伺服器市場市占已超過四成，預料會進一步擴大市占。也因在AI伺服器領先地位，時代雜誌（Time）近期公布2026年全球百大影響力企業，鴻海是唯一上榜的台灣企業，被歸在「創新者」類別，鴻海深入設計與工程領域，研發液冷系統、高速連結器等專利零組件，跳脫代工廠的角色。去年未進榜的AI晶片巨擘輝達，今年也榜上有名。

鴻海為輝達代工旗艦AI伺服器GB200，去年其雲端與網路部門的銷售已超越消費電子部門，成為最大事業體，反映AI基礎設施需求爆炸性增長。