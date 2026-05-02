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四大CSP業者加碼投資 AI支出明年衝1兆美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

四大雲端服務業者（CSP）都喊擴大投資，華爾街預估，全球AI資本支出今年將介於8,000億-9,000億美元，明年可望突破1兆美元。

Jefferies分析師指出，算力持續供不應求且價格上揚，是推動資本支出攀升主因。從財報來看，投資已開始反映在營收與訂單上。根據Jefferies資料，目前產業積壓訂單約2兆美元，雲端業務成長加速，且CSP業者仍維持營運費用紀律與利潤槓桿。

Google母公司Alphabet的表現尤受肯定。BMO資本市場分析師皮茲表示，Google的訂單金額單季幾乎較上一季翻倍、年增率高達400%到4,620億美元，支撐本輪資本支出循環。其中略高於一半的訂單預計在未來24個月內轉為營收。

然而，Meta的擴張計畫引發市場疑慮。Jefferies分析師表示，Meta可能仍將處於觀察名單。Meta 2025年資本支出為720億美元，今年預估在1,250億至1,450億美元間。但第1季自由現金流降至12億美元，遠低於去年同期的260億美元。

AI資本支出擴張對晶片製造商及設備供應商而言是好消息。Evercore指出，各類客製化ASIC晶片需求強勁成長，並認為代理型AI應用場景，有望在未來數年推動CPU需求回升。

Meta Alphabet Google

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