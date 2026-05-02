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庫克建議新CEO：要決定時間花在哪

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

蘋果執行長庫克15年前從已故共同創辦人賈伯斯手中接棒時，曾獲得賈伯斯的寶貴建議。如今庫克交棒，也要傳授「金玉良言」給9月上任的特納斯（John Ternus）。庫克告訴特納斯說，他將做出的最重要決定，就是「要把時間花在哪裡」。

蘋果在4月30日的第2季財報會上正式公開未來執行長特納斯。庫克在財報會議中表示：「我已經告訴過他（特納斯），他將做出的最重要決定之一，就是要把他的時間花在哪裡；而我會花在對公司和用戶有最大利益的地方。」

庫克補充表示：「不要忘了代表公司核心價值的北極星。要生產出真正能豐富人們生活的世上最好產品。如果你持續專注於此，並以此為根據做出決定，那將會創造出很棒的事業，讓我們不斷打造出更多的產品。」

庫克先前曾透露賈伯斯生前給他最後的建議，其中之一就是，永遠不要問賈伯斯會怎麼做，「只要做對的事」。庫克說：「賈伯斯的建議讓我如釋重擔，讓我15年受益良多。」

特納斯是蘋果的硬體工程資深副總裁，是資歷25年的蘋果老鳥，曾在賈伯斯和庫克麾下工作。他在蘋果官方部落格發表聲明，表示「我對我們未來幾年所達到的事充滿樂觀，並很高興得知地球上最有才華的人都聚集在蘋果這裡」，「我將滿懷謙卑地接下這個職位，並承諾將秉持著半個世紀來定義這塊特殊地方的價值觀和遠景，來領導這家公司」。

蘋果 賈伯斯 特納斯

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