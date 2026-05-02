蘋果財報雙喜 鴻海大贏家 Q2業績添柴火

蘋果財報顯示雙箭齊發，一是iPhone 17系列熱賣，二是新產品MacBook Neo賣到缺貨，鴻海（2317）是iPhone最大供應商，MacBook Neo兩大供應商為鴻海與廣達，從財報顯示鴻海受惠最大，新品效應預計持續挹注第2季業績。

蘋果平價版MacBook Neo反應熱烈，加上新品搭上代理AI浪潮，繳出亮眼成績。外電更指出，蘋果計畫推出頂級系列的Macbook Ultra產品線，預計2027年上半年問世，鴻海、廣達等供應鏈下半年有望備貨及量產，成為供應鏈在下半年筆電出貨成長動能之一。

蘋果硬體夯台鏈受惠

外電報導，Macbook Ultra將採用台積電2奈米製程的M6 Pro及M6 Max等運算晶片，機身更加輕薄，高階機種採用OLED螢幕或觸控功能。蘋果預期在Macbook Ultra搭載更大容量記憶體，但當前供給嚴重短缺，因此新品可能將在2027年才會亮相。

另外，蘋果執行長庫克指出，Mac Mini與Mac Studio將在未來幾個月供不應求，這兩款產品都是代理AI的絕佳平台，看到超出預期的需求，鴻海是Mac Mini與Studio主力供應商，也同步受惠。

針對消費智能產品（iPhone為主）業績展望，鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海產品組合以高單價機種為主，即使有記憶體漲價議題，但觀察影響相對有限，今年消費智能產品業績將顯著成長。他強調，過去消費智能產品會受到季節波動的影響，但是隨著客戶發表新產品，波動性降低了，這對鴻海的研發與生產有幫助，可以更好配合客戶需求。

他說，客戶在新產品導入（NPI）時就與鴻海密切合作，鴻海有龐大產能，也有零組件供應，加上效率與成本優勢，這是鴻海一直保持市占率與持續領先的優勢，也是鴻海成立50年來的護城河。

鴻海3月營收8,037億元，月增34.9%。其中，「電腦終端產品類別」與「消費智能產品類別」均受惠於2月春節基期低及新品上市的影響，客戶拉貨動能較大，月對月表現強勁成長。