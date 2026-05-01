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美伊戰爭加速AI電力發展 三「電」領域全面革新

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
合庫AI電力創新多重資產基金經理人延任表示，中東戰火重塑全球大局，可清晰觀察到能源危機、通膨預期與資本市場資金板塊移動間的緊密關聯性，而這場危機正意外成為加速全球「AI電力創新」的強大催化劑。圖／路透
合庫AI電力創新多重資產基金經理人延任表示，中東戰火重塑全球大局，可清晰觀察到能源危機、通膨預期與資本市場資金板塊移動間的緊密關聯性，而這場危機正意外成為加速全球「AI電力創新」的強大催化劑。圖／路透

美伊談判無進展，川普甚至揚言長期封鎖伊朗，導致油價再次揚升，儘管近期金融市場對消息面鈍化，美股標普500指數、那斯達克指數30日收在最高點，但美伊戰事仍為全球金融市場帶來深遠的結構性影響。合庫AI電力創新多重資產基金經理人延任表示，中東戰火重塑全球大局，可清晰觀察到能源危機、通膨預期與資本市場資金板塊移動間的緊密關聯性，而這場危機正意外成為加速全球「AI電力創新」的強大催化劑。

延任表示，從時間軸觀察，戰事爆發初期，中東逾40處關鍵能源設施遭嚴重破壞，全球液化天然氣供應量銳減20%。期間雖曾因攻擊推遲消息令油價短暫停止漲勢，但隨著局勢再度緊張，國際油價迅速反轉大漲。這場能源供應中斷危機，直接衝擊了全球經濟動脈。能源價格的劇烈波動迅速傳導至股債市場。同時，資本市場邏輯發生根本性轉變，資金迅速由「成長導向」轉為「風險導向」。

延任表示，從宏觀角度深究，危機也為市場指引了長線大趨勢「去石油化」與「AI電力基建」。預計至2030年，AI資料中心的電力需求將翻倍成長，龐大的算力需求遇上傳統能源供應瓶頸，迫使各國將可再生能源與電氣化提升至國防安全層級。這股趨勢帶動「發電、送電與蓄電」三大領域全面革新。為擺脫化石燃料依賴，全球資本正大量湧入長效儲能系統、虛擬電廠及智慧電網建置。這些技術不僅解決再生能源間歇性痛點，更讓電力基建板塊在動盪中轉守為攻，展現極高投資價值。

美股 資本市場 川普 中東 伊朗 美伊戰爭 AI

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