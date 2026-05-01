鴻海入選《TIME》2026全球百大最具影響力企業與產業領袖榜

全球最大電子製造服務商鴻海（2317），入選美國《TIME》「TIME100最具影響力企業（Most Influential Companies）」，該年度榜單表揚全球100家對世界產生最深遠影響的企業。在《TIME》今年的評選中，鴻海被歸類於「創新者（Innovators）」類別，並被形容為「人工智慧領域最重要的企業之一」。同時，鴻海亦入選首屆「TIME100企業產業領袖（TIME100 Companies Industry Leaders）」名單，該名單聚焦200家在各自產業中展現卓越影響力的企業。

鴻海科技集團劉揚偉董事長表示：「這項殊榮肯定了鴻海持續邁向『以AI為核心驅動力，致力成為世界級全方位公司』的願景目標。我們堅定與全球客戶與夥伴站在一起，協助其成功，同時也持續賦能員工，為社會帶來正向影響。」

談及2026年TIME100名單，《TIME》總編輯Sam Jacobs指出：「今年榜單主軸，是敘事的力量—企業與其領導者能否清楚描繪一個值得追隨的願景，並持續傳達，直到世界其他人跟上腳步。」

鴻海憑藉在精密製造、垂直整合及未來科技領域的競爭優勢，不僅在營收與獲利創下歷史新高，也持續鞏固在資通訊產業以及AI伺服器領域的領先地位，更因此入選TIME100企業產業領袖榜單。

今年是《TIME》第六年評選「TIME100 最具影響力企業」榜單，透過向各產業徵集提名，並諮詢其全球撰稿人、記者以及外部專家意見，再由《TIME》編輯團隊根據影響力、創新性、企圖心與成功表現等關鍵指標進行評估。今年最終選出百大企業，彰顯其對全球未來發展的關鍵影響。