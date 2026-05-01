鴻海獲選！2026百強最具影響力公司出爐 時代雜誌：AI領域最重要參與者

時代雜誌（TIME）公布2026年百強最具影響力的公司。TIME表示，這家以組裝iPhone而聞名的台灣公司，如今已成為人工智慧領域最重要的參與者之一，鴻海（2317）是全球最大的電子產品代工製造商，也是輝達（NVIDIA）旗艦級GB200伺服器（業界最搶手的硬體）的主要組裝商，這使其在人工智慧供應鏈中占據了至關重要的地位。

2025年，鴻海的雲端運算和網路業務部門超越消費性電子業務，成為其最大的業務板塊，這反映出市場對人工智慧基礎設施的需求激增。這一強勁勢頭推動該公司全年營收創下新台幣8.1兆元（約2,620億美元）的紀錄，其中人工智慧伺服器營收年增170%。

該公司正加大對設計和工程的投入，開發液冷系統和高速連接器等專有組件，力求超越代工製造，在人工智慧基礎設施領域扮演更廣泛的角色。

為滿足市場需求，鴻海正在墨西哥投資9億美元興建一座工廠，並在美國德州增建工廠，用於生產輝達的伺服器。此外，該公司近期與OpenAI達成合作，將專注於下一代人工智慧基礎設施的設計。

「我們的主要客戶預計，未來兩到三年內，人工智慧產業的規模將達到1兆美元，」董事長劉揚偉在公司3月的財報電話會議上表示。鴻海稱，已占據約40%的人工智慧伺服器市場份額，並預計這一數字將持續成長。