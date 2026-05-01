邁入第八年 RISC-V Taipei Day將於6月3日登場

由台灣RISC-V聯盟主辦的RISC-V Taipei Day 2026將於6月3日登場，並已宣布開放報名。

上述論壇已邁入第八年舉辦，主辦單位表示，相關活動不僅見證RISC-V架構從萌芽到產業化的關鍵歷程，也凸顯台灣在全球半導體與AI生態系中的戰略地位。

主辦單位指出，在AI驅動的半導體新賽局中，台灣憑藉完整且高度分工的產業結構，已成為全球少數同時具備晶片設計、製造、封測及系統整合能力的關鍵基地。特別是在應用端，台灣擁有從工業電腦、IOT設備、車用電子到資料中心解決方案的完整系統供應鏈，使 RISC-V不僅停留在架構與IP層，更能快速推進至實際產品化與場域落地。RISC-V 的開放特性與台灣產業能力形成高度互補，讓台灣在全球開放架構發展中扮演關鍵樞紐角色。

RISC-V Taipei Day自創辦以來，從早期技術社群交流，逐步發展為串聯國際產業、標準組織與在地供應鏈的重要平台。這次論壇以「從邊緣到雲端：RISC-V 解密 AI 技術標準與架構，躍升 AI 推論主流」為主題，聚焦開放架構如何支撐 AI 推論時代的多元應用場景。